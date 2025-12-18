Туристы пожаловались на «лист ожидания» РЖД

Пассажиры, запланировавшие поездки в новогодние каникулы на поезде, жалуются на функцию «лист ожидания» у РЖД. Сюда отправляют заявки те туристы, которые не нашли билетов в свои даты на нужном направлении, в надежде занять первые освободившиеся или дополнительные места. Но тщетно. Счет времени у некоторых идет уже на месяцы.

«Мы хотим в каникулы с тремя детьми съездить из Пензы в Петербург. Туда сразу взяли. А обратно нет. Уже в листе ожидания третий месяц, но билеты, так и не появились. Даже с пересадкой предлагает только СВ. А это сумасшедшие деньги для нашей семьи. Теперь не знаем, как обратно уехать», – рассказывают о своей проблеме в соцсетях РЖД.

Есть и другие сложности. Из-за битых заявок, образовавшихся в личном кабинете, пассажиры не могут уже 3 недели сформировать запрос на нужный состав. Самостоятельно убрать затроившиеся невозможно – нужно вмешательство техподдержки. Оперативной реакции на свою боль туристы не видят.

«Из-за технического сбоя на сайте сразу три заявки на один и тот же рейс на одного пассажира оформились. При этом они и не ловят билет, и удалить их невозможно. С 28 ноября не могу решить проблему. Веду с поддержкой переписку по электронной почте и в сообщениях последнюю неделю. Вначале не признавали наличие технической ошибки. Пришлось доказывать, что три заявки в листе ожидания не могут быть по определению. Потом перенаправили к ответственным специалистам, которые только сказали, что такое бывает, но не собирались решать проблему. Сейчас еще куда-то передали. Сколько лет рекомендуете ждать? Я поражена такой работой техподдержки РЖД. А билет нужен на 26 декабря, шансы его купить падают с каждой минутой».

