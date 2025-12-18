Ресторатор оценил новый туристический налог в четырех городах России

С 2026 года в четырех городах России вводят туристический налог: в Тюмени, Нижнем Новгороде, Курске и Самаре. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснил, как мера может повлиять на турпоток в эти населенные пункты.

© Вечерняя Москва

По его словам, Тюмень — деловой и спортивный город, туда ездит большое число команд, а также там тренируются. Нижний Новгород и Самара тоже интересны для туристов. Бухаров предположил, что семья их четырех человек в случае поездок в эти города будет искать альтернативу размещения в отеле.

— Их же всех еще нужно кормить, купить билеты. Будут смотреть, где можно им снять подешевле. Квартиру на несколько дней, например, — объяснил он.

Бухаров добавил, что из-за инфляции и повышения стоимости услуг количество денег в обороте увеличится. По его словам, если считать в абсолютных цифрах, то нужно посмотреть, как эта мера повлияет на туристический поток, сообщает 360.ru.

1 декабря в СМИ появилась информация о том, что туристический сбор введут в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Курске и нескольких городах Самарской области. Его ставка составит два процента от налоговой базы, за исключением Самары и Тольятти. В Самаре ставка составит один процент, в Тольятти — один процент в период туристического сезона и 0,5 процента в остальные месяцы.