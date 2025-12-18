Как добраться до "новогодней столицы" России и что там посмотреть

Рязань в этом году стала новогодней столицей России. До 10 января каждый день здесь будут проходить увлекательные мастер-классы и представления, каждый вечер можно будет насладиться атмосферой старого городка, окутанного волшебными огнями гирлянд. Отличный повод приехать сюда в гости и узнать больше об этом месте.

Как доехать?

Добраться до Рязани из Москвы легко. Ежедневно туда отправляется множество автобусов с Центрального автовокзала и автостанции "Котельники", с Казанского вокзала за день уходит несколько электричек и поездов, еще пара составов отходит с Павелецкого. В общем, частота такая, что уехать можно практически каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера.

Автобусы и электрички едут около трех часов, поезда примерно два с половиной. Поездка вполне может стать туром одного выходного дня. Идеально, если у вас мало времени на отдых, а путешествовать все-таки хочется.

Цена билета на автобус в одну сторону - 840 рублей.Электричка - 714 рублей.Сидячий вагон в поезде - 793 рубля.На билет в плацкартный, купейный или вагон СВ придется потратить больше, зато доедете с большим комфортом и будете готовы сразу начать длительные пешие прогулки.

Кстати, если запланировать поездку заранее, можно неплохо сэкономить. Например, мне удалось купить билет в купе красивого двухэтажного поезда, где у каждого места есть индивидуальный USB-порт для зарядки телефона, за 1471 рубль вместо четырех с лишним тысяч. Как? Во-первых, брала билеты за несколько дней до поездки, когда выбор мест больше. Во-вторых, выбрала верхнюю полку, они всегда обходятся дешевле. В-третьих, оформила невозвратный тариф. Эта опция доступна не для всех билетов, но если такая возможность есть, а вы уверены, что поездка не отменится, стоит ей воспользоваться, сможете получить хорошую скидку.

Где остановиться?

При желании можно приехать в Рязань с утра и отправиться домой вечером. Нескольких часов хватит для того, чтобы прогуляться по центру города, посмотреть новогоднее оформление и познакомиться с местной кухней.

Но уже с первых минут здесь вы поймете, что это место не для суеты. Здесь хочется замедлиться, спокойно и внимательно рассматривать старые домики, общаться с доброжелательными местными жителями. Так что лучше выделите хотя бы два-три дня на полноценное знакомство с городом. Тем более, что с гостиницами проблем точно нет. Можно найти варианты на разный вкус и кошелек.

Самый дешевый вариант, конечно, хостел. В самом центре города, в двух шагах от Лыбедского бульвара можно поселиться в хостеле за 450 рублей за ночь в 12-местном номере и за 1200 рублей в двухместном с общим санузлом. Если предпочитаете жить в отдельном номере со своей ванной комнатой, придется отдать от 3 до 10 тысяч за ночь, в зависимости от "звездности".

Я поселилась в гостинице, расположенной в историческом здании на Семинарской улице. Когда-то там размещалось полицейское управление. На доме висит табличка, сообщающая о том, что в нем на рубеже XIX-XX веков жил и работал почетный гражданин города, брандмейстер Гаврила Дмитриевич Иванов, который больше 30 лет отдал борьбе с огнем. За 3420 рублей за ночь мне предоставили номер с отдельной большой кроватью, собственной маленькой ванной комнатой (туалет, раковина, душ) и окном с видом на пожарную часть. Ремонт неплохой, в номере чисто (правда из ванной тянуло табаком, видимо с вентиляцией проблемы), на стене за кроватью картины, перед - небольшой телевизор. Шкаф, небольшой холодильник, пара чашек, чай, сахар... Все, кажется, стандартно. Правда один сюрприз меня все-таки ждал. В ванной подготовили аж четыре маленьких пакетика с шампунями, но не положили зубную щетку. Честно говоря, я уже так привыкла, что в гостиницах их всегда дают, что даже не подумала взять в дорогу свою. Спустилась на ресепшен, спросила, оказалось, что зубные наборы платные - 50 рублей штука. Не дорого, но забавно.

Зато в стоимость включен завтрак (можно выбрать тариф без него, проживание будет дешевле). Четыре сета на выбор. Я остановилась на классическом: яичница, сосиски, бутерброд с сыром, овощи и кофе. Сытно и довольно вкусно.

Что посмотреть?

С 13 декабря по 10 января в Рязани проходят мероприятия в рамках проекта "Новогодняя столица России". Можно побывать на мастер-классе, сходить в резиденцию или терем Деда Мороза, посмотреть концерты, посетить бесплатные выставки. Подробная афиша размещена на сайте новогодняя-столица2026.рф.

Я приехала в день открытия и весь первый вечер провела на Лыбедском бульваре, где подготовили интересную развлекательную программу, завершившуюся выступлением приглашенной звезды.

Но Рязань интересна и сама по себе. Здесь много музеев в каждом из которых вы сможете узнать что-то интересное. Среди них есть большие и серьезные, например, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) или Художественный музей имени И.П. Пожалостина. А есть маленькие, посвященные локальным продуктам. Такие, как музей леденца или музей хлеба.

Рязанский кремль - тоже музей. Раньше в нем размещались все экспозиции РИАМЗ, теперь же почти вся коллекция переехал в новое здание на Соборной улице. Но экскурсии по кремлю все равно водят. Ведь историей там дышит каждый уголок.

Туда я и направилась. И сразу немного расстроилась. Ожидание и реальность не совпали. Где же высокие неприступные стены, которые защищали от вражеских набегов? Увы, они не сохранились до наших дней. Их былое расположение легко угадывается, когда видишь кремлевский вал и глубокий ров. Зато на территории кремля находится несколько красивых соборов, мужской монастырь, а самая интересная достопримечательность архитектурного ансамбля - Дворец князя Олега.

Прямо перед Глебовским мостом разместилась необычная маленькая скульптура - гриб-дозорный. Это один из нескольких антропоморфных грибов, которые прячутся в разных уголках города. Своеобразная дань поговорке "У нас в Рязани грибы с глазами". Вот они эти глазастые грибы, собственной персоной. Съесть не получится, а полюбоваться и сфотографировать пожалуйста. Можно попытаться найти их все самостоятельно, а можно набрать в навигаторе "маршрут грибы с глазами", и увидите на карте все точки, где они расположились.

Поговорка про грибы с глазами, кстати, в городе вспоминается часто. Рязанцы сделали их своим символом. В каждом сувенирном магазинчике вы найдете посуду с грибами, статуэтки, открытки... Вернуться домой без милого грибочка вряд ли получится.

Еще среди сувениров часто встречаются магнитики в виде окошек с резными наличниками. Это миниатюрные копии настоящих окон на старых деревянных домиках. Здесь водят целые экскурсии для того, чтобы показать самые красивые. А я попробовала найти их сама. Но, кажется, стоило заранее переписать несколько адресов. Просто прогуливаясь по городу я вижу много красивых домов. Но тех самых, с красивыми наличниками встречаю мало.

Зато на Лево-Лыбедской улице нахожу целую аллею необычных елок. Ее собрали местные предприятия. Каждый арт-объект индивидуален. Жители с интересом их разглядывают. Фотографируются. Обсуждают.

- Извините, а отсюда далеко до Рязанской ВДНХ? - спрашиваю двух пожилых женщин.

- Нет, минут десять всего, - охотно отвечают и начинают объяснять дорогу.

Через 10 минут действительно дохожу до территории выставки. Уже у главных ворот появляется ощущение, что это рязанская мини-копия московской ВДНХ. И доля правды в этом есть. Выставочный комплекс правда задумывался изначально как региональной аналог столичного.

Комплекс построили в 1955 году всего за несколько месяцев. Стройка началась 19 августа, а закончилась уже 19 октября. 21 павильон, где представляли различные отрасли народного хозяйства региона, фонтан, скульптуры и клумбы с цветами. Выставка была круглогодичной. Позже здесь появились торговые помещения и комплекс переименовали в Торговый городок. Жизнь здесь кипела. Но в 90-е годы это место пришло в упадок. Новый этап в его развитии начался только в 2021 году. Павильоны восстановили и в 2023-м рязанцам представили обновленное городское пространство. Летом 2024 года его переименовали в Рязанскую ВДНХ, вернув к истокам.

Как и на московской ВДНХ здесь любят гулять и жители, и гости города. Тут тоже можно побывать на выставках, что-то купить и, конечно, зимой ставят красивую елку и заливают каток. Правда очень маленький.

Что поесть?

Кафе и ресторанов в Рязани много. Чек разный. А в рамках Новогодней столицы идет гастрофестиваль "Кухня Рязанского края". К нему присоединились многие заведения. В ресторанах подготовили особое меню с необычными блюдами.

Например ресторан "Гринвич" взял тему кухни Рязанского района. В сете за 2500 рублей икра из боровиков в гречневом лукошке, намазка из растомленной утки с брусничным вареньем, наваристые зеленые щи из молодой крапивы и лесного щавеля с заборьевским хлебом, жареный речной судак с черносливом и лимоном. На десерт подадут "Былинный солотчинский камень" с земляничным джемом. Сет в гастробаре "Есть" дороже - 3500 рублей. Там предлагают попробовать кухню Сасовского района: драчена картофельная с копченым лещом или кроликом, печеная свекла с вяленой сливой и муссом из козьего сыра, перловая каша с белыми грибами, перепел запеченный в капустных листьях, томленый говяжий бок с картофельным пюре, "вареники" из репы. А вот в ресторанах "Елки" и "Разговоры" цена сета всего 1500 рублей, но и наполнение немного скромнее. Первый знакомит с кухней Кораблинского района и угощает паштетом из куриной печени с вареньем из кураги, куриной ножкой в мандариновой глазури с пшенной кашей и рязанским глазированным сырком. Второй предлагает узнать гастрономических традициях Ряжского района и попробовать домашние пирожки и рулет из свинины в квасной глазури с тушеной капустой, к чаю тоже глазированный сырок.

Сетов столько, что глаза разбегаются. При желании можно уехать в Рязань на все новогодние праздники, каждый день ходить в другой ресторан и пробовать новые блюда.

Если поесть надо немного бюджетней, а фестивальное меню продегустировать все-таки интересно, загляните на Лыбедский бульвар. Там разместился целый отряд фургончиков с едой. Тоже в рамках гастрофестиваля. Тут тебе и наваристая похлебка, и каравайцы (блинчики) с разной начинкой, и посекунчики (маленькие пирожки) с мясом, и признанные гастрономические символы Рязани - леденцы на палочках и калинник (десерт из трех видов муки с калиновым джемом).

- В фудтраках представлены наши локальные продукты, но концепции там разные. Есть более простые блюда с низким чеком. Мы специально так сделали, чтобы были разные точки. Мы понимаем, что запросы у всех разные. И, если для москвича чек в 800 рублей на улице привычен, то для человека, приехавшего, например, из Милославского района, и 300 рублей уже дороговато. Я надеюсь, что мы удовлетворим потребности всех, - отмечает соучредитель рязанской ассоциации кулинаров Дмитрий Кирилин.

Еду в фудтраках я с удовольствием дегустирую в день приезда, когда гуляю на открытии Новогодней столицы. Следующий день начинаю с сытного завтрака в гостинице, а уже через час после прогулки на морозе мое внимание привлекает трапезная в Кремле. Привлекает листочком на двери со словами "глинтвейн безалкогольный". Заманчиво, самое то, чтобы согреться.

Пока мне наливают глинтвейн вижу калиновые кексы. Это тоже калинники, но свои, авторские так сказать. И стоят немного дешевле тех, что в фудтраках. Как не попробовать? На вкус и глинтвейн, и кекс оказываются замечательными. А еще здесь в меню рязанские каравайцы со всевозможной начинкой, выпечка, пельмени, супы, салаты, блюда с мангала... Порция блинчиков всего от 200 рублей, борщ - 300 рублей, рязанские пельмени - 400 рублей. Я даже немного расстраиваюсь, что обедать мне пока не хочется. Беру еще один стаканчик глинтвейна и иду гулять дальше.

Рязань манящая

Моя поездка в Рязань заняла всего два дня. Да и те не полные. Приехала в субботу днем, уехала в воскресенье после обеда. Когда покупала билеты, казалось, что этого времени хватит с избытком. Город маленький, обойду быстро. Но уезжая домой, ужасно пожалела, что не заложила на поездку больше времени. Теперь хочется вернуться.

Рязань манит своим особым колоритом маленького тихого городка с интересной историей. Ты хочешь останавливаться у каждого здания и узнавать, а что было там раньше. Хочешь заглянуть в каждый музей, познакомиться с местными традициями, сходить в театры. Отыскать все грибы с глазами и все знаменитые резные окошки (я ведь самые красивые так и не увидела).

Когда только приезжаешь на вокзал, город кажется обычным и скучным. Но стоит побыть тут пару часов, походить по его улицам, как ты проникаешься этой тишиной и спокойствием. Такие города не для суеты. Они для того, чтобы замедлиться и немного побыть наедине с собой. Или с тем, с кем вы решили разделить эту поездку.