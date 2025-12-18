Для незрячих создадут аудиотактильные модели достопримечательностей Дагестана

Галерея аудиотактильных моделей знаковых достопримечательностей республики для незрячих появится в Дагестане. Над ее созданием работает конструкторское бюро Дагестанского государственного технического университета.

«Команда студенческого конструкторского бюро „Интернет вещей“ разработала технологию аудиотактильной галереи, призванную подарить незрячим и слабовидящим людям возможность „увидеть“ и познать уникальные памятники республики. Коллектив ведет работу над цифровым воссозданием шести знаковых объектов: цитадель Нарын-Кала в Дербенте — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, минарет XVII века, аул-призрак Гамсутль, мемориальный комплекс Ахульго, сторожевые башни в Гооре и Кахибе, уникальный советский экраноплан „Лунь“», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Модели достопримечательностей в рамках проекта под названием «Цифровой облик истории» будут создавать с помощью 3D-моделирования. Особое внимание уделят исторической достоверности и тактильным качествам материалов.

Кроме того, все экспонаты галереи будут доступны для потенциального использования в VR-средах и мобильных приложениях с функцией дополненной реальности.