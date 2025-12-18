Виноделам разрешат строить на своих землях туристические объекты

Виноделы получат возможность построить туристические объекты на своих угодьях. Закон об этом приняла Госдума, документ прошел второе и третье чтения.

© Российская Газета

Пока что развивать туризм на таких территориях невозможно по юридическим причинам, поскольку большинство земель относятся к сельскохозяйственным угодьям.

Новый закон разрешает земли, принадлежащие винодельческим или виноградарским хозяйствам, использовать для возведения отелей и других объектов размещения. Такое право дается при плотности насаждений не менее чем 2222 куста на гектар. А сама застройка не может занимать больше 0,5 процента от общей площади виноградников.

Как отметил в комментарии "РГ" зампред Комитета по экономической политике Сергей Алтухов, винодельни должны "именно развиваться, а не стать объектом оборотистых дельцов, стремящихся построить жилые дома или гостиницы в живописных местах".

"Виноградопригодные земли - это особо ценные земли. После застройки в оборот ее не вернуть и рекультивация не поможет. К сожалению, такой печальный опыт есть и в Краснодарском крае, и в Крыму", - заявил он.

Алтухов считает, что законодатели нашли необходимый баланс, который даст новые возможности виноделам по презентации и продвижению своей продукции, а тысячи туристов смогут посетить наши уникальные терруары, познакомиться с лучшими образцами отечественного виноделия в местах их производства, оценить, какой огромный труд вложен в их создание.

Госдума отказалась вносить в законодательство поправки, позволяющие переводить земли, пригодные для виноградарства, под жилую застройку, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.