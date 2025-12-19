Минимальная цена на водку повысится на 60 рублей

В России с 1 января 2026 года будут повышены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Министерства финансов размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 л составит 409 рублей против действующих 349 рублей. Стоимость 0,5 л бренди будет установлена на уровне 605 рублей (сейчас - 472 рубля), а коньяка - 755 рублей (сейчас - 651 рубль).

Также повышаются минимальные отпускные цены для производителей. Водка будет стоить 337 рублей за 0,5 л вместо 287 рублей в 2025 году; бренди - 457 рублей за 0,5 л (увеличение на 93 рубля); коньяк - 500 рублей за 0,5 л (повышение на 46 рублей).

Оптовая цена на водку составит 351 рубль за бутылку 0,5 л против действующих 299 рублей.