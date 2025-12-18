Почему автоматизация российских аэропортов находится на «тревожно низком» уровне

В российских аэропортах отмечается «тревожно низкий» уровень автоматизации. Компания – разработчик авиационных IT-решений ORS проанализировала ситуацию в 57 аэропортах страны, обслуживающих 64% пассажиропотока. Оказалось, что только в каждом пятом из них есть интерактивные киоски самостоятельной регистрации и возможность посадки по мобильному талону. У 80% аэропортов нет мобильных приложений с онлайн-табло, push-уведомлениями о смене гейта или брони парковок. Лишь 20% имеют системы автообработки и погрузки багажа, остальные до сих пор используют ручной труд. ИИ-видеонаблюдение для мониторинга потоков применяют не более 16%.

В остальных процессах интеграция технологий происходит еще медленнее, отмечает «Коммерсантъ». Например, управление транспортом на перроне автоматизировано в 7% аэропортов, а пассажиропотоками – в 4%. В целом в 75% крупных и средних аэропортов в России доминируют аналоговые методы работы.

Ситуацию участники рынка объясняют в первую очередь сложностями интеграции с существующими системами. Среди причин также называются административные барьеры, дефицит специалистов и возможность сбоев в работе оборудования, что увеличивает риски для безопасности. Ну и недостаточные финансовые возможности, конечно.

По данным ORS, объем «цифровых инвестиций» увеличил 91% аэропортов, но это в основном расходы на кибербезопасность: импортозамещение программного обеспечения, резервное копирование и защиту от DDoS-атак.

По мнению экспертов, прогрессивные цифровые технологии в обозримой перспективе останутся привилегией крупных аэропортов с трафиком от 1 млн пассажиров в год. Для других более актуальны проблемы сохранения трудового коллектива и поддержание парка спецтехники.

Ранее Минтранс обещал, что в течение ближайших лет аэропорты начнут применять биометрию.