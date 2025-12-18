Четыре города РФ введут туристический налог с 1 января 2026 года

Курск, Самара, Нижний Новгород и Тюмень введут с 1 января 2026 года туристический налог. Об этом 18 декабря со ссылкой на представителей местной власти сообщает РИА Новости.

© ГлагоL

«В соответствии с решением Курского городского собрания с 1 января 2026 года на территории города Курска вводится туристический налог», — рассказали в пресс-службе министерства экономического развития Курской области.

Сумма составит 2% Власти рассчитывают получить дополнительно 13 млн рублей, которые направят на развитие туринфраструктуры.

В Нижнем Новгороде размер вводимого туристического налога также составит 2%. В Самаре выбрали минимальную ставку в 1%. Налоговая ставка в Тюмени составит 2%.

«ГлагоL» сообщил ранее, что в 2027 году туристический налог в Курске составит 3% от налоговой базы; в 2028 году — 4% от налоговой базы; начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.