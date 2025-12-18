«Больше, чем путешествие»: определена стратегия развития молодежного туризма в РФ

В Москве определили стратегию развития молодежного туризма России до 2030 года. В обсуждении приняли участие представители власти, в том числе из регионов России, а также эксперты туриндустрии.

Обсуждали программу «Больше, чем путешествие это флагманский проект в сфере молодежного туризма. Он нацелен на поощрение активной и талантливой молодежи познавательными поездками по России. Участниками становятся лидеры и победители всероссийских проектов и конкурсов. Также могут поехать молодые специалисты.

«Это возможность побывать в тех местах страны, в которые не у всех есть возможность доехать за собственные средства, во-вторых, это возможность найти новых интересных друзей, потому что все участники программы талантливые ребята, которые в конкурсах проходят сложные многоэтапные отборы.

«Более 320 тысяч человек съездили в поездки благодаря этой программе. Туры были спроектированы по спецстандарту, они имеют туристическую и образовательную составляющую.

Один из главных итогов работы это создание дорожной карты развития молодежного туризма в России. Этот документ и определит долгосрочное развитие программы.