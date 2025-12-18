Тигр с собакой был замечен в центре курортного села в Приморье

В telegram-канале «Хасанские вести» появилась информация, что в селе Андреевка на улице Ключевой 17 декабря 2025 года около 19:00 был замечен тигр, сообщает ИА DEITA.RU.

О присутствии животного заявила местная жительница. По её словам, тигр проходил возле контейнерной площадки для сбора отходов, он нёс в зубах тушу собаки.

Рядом находится база отдыха, местные жители планируют изучать записи с камер наблюдения на её территории, чтобы кадры с тигром передать полицейским и охотоведам. В первой половине дня 18 декабря они на место происшествия ещё не выезжали, о присутствии дикого хищника был проинформирован оператор службы 112, заявку зарегистрировали, обещав перенаправить в Министерство лесного хозяйства.

В месте, где был замечен тигр, проводят новогодние мероприятия – устанавливают ёлку, заливают каток. Жители села считают ситуацию с появлением тигра в столь оживлённом месте критической, граждане уже направили сообщение об этом на «горячую линию» Президента РФ.

В районе Андреевки в этом году уже было отловлено несколько тигров. Сельчане уже направляли обращение к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой обеспечить защиту от опасных животных. Из-за охранного статуса тигра граждане не могут прибегать к их отстрелу – это влечёт уголовную ответственность. Местные жители считают, что конфликтные тигры являются сейчас главной проблемой села, которую надо решать в первую очередь.