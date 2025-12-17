Пассажиры «Уральских авиалиний» рискуют запутаться в сантиметрах

«Уральские авиалинии» планируют увеличить размеры ручной клади, допустимой для провоза на регулярных рейсах. Об этом авиакомпания сообщила в агентских рассылках. Изменения вводятся в пользу пассажиров – у них появится шанс взять на борт чемоданы побольше. Но главное – запомнить несколько дат, чтобы не запутаться, иначе придется оплачивать «негабарит» прямо на гейте.

Итак, по порядку. Сейчас калибратор перевозчика настроен на формат 55х40х20. В 2026 году увеличится максимально допустимая толщина чемоданов – 55х40х25. Она будет актуальная для билетов, оформленных с 15 января 2026 года, но с вылетом не ранее 1 февраля 2026 года. Всем остальным придется лететь по старым правилам – даже в марте.

Напомним, что перевозчик щепетильно относится к соблюдению правил. На гейте пассажиру дается лишь один шанс без усилий поместить свою сумку в калибратор. Достаточно часто возникали споры, которые вызывали резонанс в СМИ и соцсетях. Судя по всему, в ближайшие месяцы на выходе на посадку будет сразу две металлические рамки для измерения.

После того как новые габариты вступят в силу, они будут такими же, как у «Аэрофлота» и «России», у которых на текущий момент они максимальные среди российских авиакомпаний. Чуть меньше у S7 (55х40х23).

Ранее TourDom.ru писал, что туристы примеряются к новым габаритам платной ручной клади «Победы» и не понимают, как полки лоукостера, на которых раньше не было места, все-таки начали вмещать стандартные чемоданы размера cabin size.