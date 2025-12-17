Как откроют зимний сезон на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии завершают подготовку к открытию горнолыжного сезона. 20 декабря гостей праздника ждут парад ратраков, шоу парапланеристов и массовый спуск горнолыжников.

«20 декабря 2025 года в программе открытия: торжественный парад ратраков и начало праздника, завораживающее воздушное шоу парапланеристов, массовый спуск любителей зимнего вида спорта! Спускаемся вместе, создаем настроение!» — сообщается в телеграм-канале курорта.

Для участников массового спуска приготовили бонус: все, кто присоединится, смогут купить ски-пассы на весь день с большой скидкой.

Сейчас на курорте завершают подготовку к церемонии открытия сезона.

«Работает спецтехника — ратраки выравнивают трассы и дороги, формируя качественное и безопасное покрытие. Также запущены системы искусственного оснежения: снежные пушки уже работают, создавая надежную снежную основу даже при переменчивых погодных условиях», — рассказали в администрации Домбая.

Ранее, 6 декабря, впервые в России торжественный старт горнолыжного сезона страны дали на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии. К церемонии приурочили и открытие новых канатных дорог «Мир 2 — Баштала» и «Баштала — Чиран» и новой зоны катания с горнолыжными трассами на восточном склоне пятитысячника.