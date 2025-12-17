До новогодних праздников осталось две недели. У молодежи от 14 до 22 лет есть возможность бесплатно посещать музеи, концертные залы, театры с «Пушкинской картой». Новостной агрегатор «СМИ2» составил подборку, что посмотреть и как воспользоваться картой.

Культурный вход

«Пушкинская карта» — это программа, действующая с 2021 года в рамках национального проекта «Семья». Она позволяет молодым людям от 14 до 22 лет ежегодно получать от государства 5000 рублей, которые можно потратить на посещение кино (до 2000 рублей), театров, выставок, концертов и исторических экскурсий. Проект не только делает учреждения культуры доступнее, но и дает возможность культурно провести время с семьей.

Все мероприятия, а их уже более 10 тысяч, доступные по «Пушкинской карте», можно посмотреть в приложении «Госуслуги.Культура» или на портале «Культура.рф». Здесь можно найти события в вашем городе, узнать стоимость билета.

На сайте портала «Культура.рф» доступен развлекательно-просветительский проект «Новогодний календарь». Он расскажет об истории Нового года и Рождества в России, о том, какими были первые новогодние елочные игрушки, что было принято готовить на праздничный стол и какие дарить подарки. Также там собраны мастер-классы и подборки кинолент и мультфильмов, которые помогут создать праздничное настроение.

Поехали на бал

В каждом городе любителей искусства ждут разнообразные мероприятия. Например, можно отправиться на бал вместе с любимой героиней в спектакле «Золушка» омского театра «Галерка», где оживает добрая сказка о вере в чудо. Любителям ярких представлений также имеет смысл обратить внимание на новогоднюю симфоническую сказку «Снегурочка» в яркой фольклорной постановке Челябинского концертного зала имени Прокофьева.

В Новосибирском театре кукол — развлечение для любителей фантастики, веселый концерт с элементами циркового представления и сюрпризами. Там вас ждет встреча с инопланетными гостями во главе с КосмоДедМорозом. Любителей знаний, несомненно, привлечет выставка «Наука в большом городе» в Екатеринбурге. Она позволит познакомиться с наследием уральских ученых.

Казанский центр «Эрмитаж-Казань» приглашает на экскурсии, чтобы дать возможность прикоснуться сквозь века к роскоши коллекции князей Юсуповых. А в Красноярске спектакль «Детство» по Л. Толстому предлагает трепетное путешествие в мир воспоминаний, где тепло детства становится спасением для взрослой души.

Если интересна история и драгоценные артефакты, то можно посетить экскурсию «Золото сарматов» в Краснодаре, которая перенесет в мир древних кочевников, где золотые украшения расскажут о мифологии и статусе. А сладкоежкам Музей модерна в Самаре подготовил тоже историю, но в конфетных обертках — ностальгическое путешествие по дизайну кондитерской упаковки. В Волгограде музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает принять участие в театрализованной рождественской прогулке, которая покажет, как праздновали зиму в XIX веке.

Это лишь малая часть того, что ждет обладателей «Пушкинской карты». В афише — десятки елочных представлений для самых маленьких посетителей и семейных походов, выставки об истории городов, кинопоказы, концерты и научно-популярные лекции. Можно изучать старинную технику в Нижнем Новгороде, искать вдохновение в советских мечтах на выставке «Детство. Мечты» в Самаре или гулять по залам пермской истории в Доме Мешкова.

Можно, конечно, все каникулы пролежать на диване у телевизора или просидеть в телефоне, но разве не лучше обогатиться впечатлениями, которые останутся на всю жизнь?! «Пушка» дает возможность превратить эти дни в череду открытий, узнать что-то новое, пережить сильные эмоции в театре, поразиться красоте древнего искусства, вместе посмеяться на веселом представлении.

Не стоит упускать шанс создать свое зимнее культурное приключение — выбрать мероприятия, взять с собой дорогих и близких и шагнуть в новогоднюю сказку.