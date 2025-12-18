Стандартный рюкзак в самолет: в Госдуме хотят запретить авиакомпаниям скрытые сборы за ручную кладь
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили закрепить единые габариты ручной клади для всех российских авиакомпаний. Соответствующее письмо Владимир Даванков, Сангаджи Тарбаев и их коллеги направили министру транспорта Андрею Никитину.
По мнению авторов инициативы, отсутствие общего стандарта позволяет перевозчикам скрыто повышать стоимость перелетов. Сейчас Федеральные авиационные правила, утвержденные Минтрансом, не содержат требований к размерам ручной клади – только к ее весу. Действует единая норма: 5 кг на пассажира, и уменьшать ее авиакомпании не вправе. Размеры же каждая компания определяет сама.
Путешественники, ориентируясь на общий лимит по весу, рассчитывают пронести вещи бесплатно. Но в аэропорту нередко выясняется, что сумка или рюкзак не проходят в калибратор конкретного перевозчика, и за превышение габаритов приходится доплачивать. В итоге пассажиры несут дополнительные расходы за фактически базовую опцию – провоз личных вещей, подчеркивают депутаты.
Законодатели предлагают внести изменения в ФАП и установить минимальный единый стандарт габаритов ручной клади для всех авиаперевозчиков. Занижать его во внутренних регламентах будет запрещено. При определении параметров, считают инициаторы, стоит ориентироваться на размеры типичных повседневных вещей – городского рюкзака или портфеля.
В Госдуме полагают, что единые габариты сделают правила перевозки понятнее и честнее: у компаний не останется возможности искусственно ужимать размеры ручной клади ради дополнительной платы.
Ранее TourDom.ru писал, что «Уральские авиалинии» собираются увеличить норматив ручной клади на регулярных рейсах. Для билетов, купленных с 15 января 2026 года, максимально допустимая толщина чемодана вырастет с 20 до 25 см.