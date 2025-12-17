Пермский горнолыжный курорт «Губаха»: цены, трассы, как добраться

Если склоны Красной Поляны уже поднадоели, выберите другой маршрут и отправляйтесь кататься на горных лыжах и сноуборде на Урал: новые впечатления, причем за меньшие деньги, гарантированы. «Лента.ру» рассказывает о самом популярном горнолыжном курорте Пермского края «Губахе»: как добраться, какие там цены в зимнем сезоне 2025–2026 и чем можно заняться кроме катания по склонам.

Горнолыжный курорт «Губаха»: главное

Где находится: Пермский край, г. Губаха, с/т «Майское», ул. Краснооктябрьская, д. 28 Кому подойдет: новичкам и профессионалам Контакты: +7 (342) 259-34-37, info@gubahasport59.ru Сайт: go-gu.ru

Это современный центр спорта и отдыха в Пермском крае. Комплекс был построен в 1985 году, но активно стал развиваться после 2015-го, когда был передан местному предпринимателю в частное управление.

Сейчас курорт включает в себя:

18 трасс различного уровня сложности (от зеленых, для новичков, до черных, для любителей экстрима); кресельную канатную дорогу; единственный в Пермском крае учебный ленточный подъемник; трассу для сноутюбинга; сноупарк с разными фигурами и трамплинами; бани; гостиницы; рестораны.

Трассы. Длина самой короткой трассы — 80 метров; самой протяженной — 2600 метров. Максимальный перепад высот на этом участке — 310 метров. Также на курорте есть трассы для фрирайда, ски-кросса и скоростного спуска. Склоны оборудованы шестью бугельными подъемниками.

471 метр составляет высота Крестовой, эта гора — символ города Губахи, который находится примерно в двух километрах от курорта

Достопримечательности. С высоты открывается живописный вид на долину реки Косьва и окрестности. В самом городе Губахе особых достопримечательностей нет, но благодаря уникальному природному ландшафту, который совмещает в себе скалы и таежный лес, это место притягивает туристов круглогодично. Несколько лет назад здесь снимали фэнтезийную кинодраму «Сердце Пармы» (2022) — часть декораций до сих пор осталась на месте съемок, а на вершине горы появились языческие идолы и православный крест.

Обучение. Для тех, кто не умеет кататься или пока чувствует себя на склоне неуверенно, в «Губахе» работает горнолыжная школа, которая предлагает услуги профессиональных инструкторов для детей и взрослых. Есть возможность записаться как на групповые, так и на индивидуальные занятия.

Когда лучше ехать

В 2021 году «Губаху» признали всесезонным курортом — это означает, что сюда можно приехать в любое время года. Помимо горных лыж и сноубординга комплекс предлагает многочисленные экскурсии, начиная от пеших прогулок и заканчивая поездками на квадроциклах или снегоходах. Зимой можно покататься на снежном банане и отдохнуть на площадках, стилизованных под фильм «Сердце Пармы», а весной посетить зимние мотогонки Royal Race.

Открытие горнолыжного сезона обычно происходит в декабре, а кататься можно до конца марта — начала апреля

Горнолыжный сезон зимой 2025-2026 на «Губахе» стартовал 13 декабря. Бывалые туристы советуют приезжать не раньше середины января, а в идеале — в феврале-марте.

Как добраться

Есть три основных способа, как добраться из Перми до «Губахи».

На горнолыжном экспрессе

Во время зимнего сезона каждые выходные из Перми курсирует «Горнолыжный экспресс» — скоростная электричка «Финист». Поезд отходит от вокзала Пермь-2 и доезжает до станции Углеуральская. От станции до Губахи нужно добираться на автобусе, расписание которого синхронизированно с прибытием поезда на Углеуральскую.

В зимнем сезоне 2025-2026 «Горнолыжный экспресс» до «Губахи» курсирует по выходным с 13 декабря по 30 марта. Обратите внимание, что на 31 декабря и 1 января рейсов нет

Состав отправляется рано утром, в 07:04 по местному времени. Дорога занимает 2 часа 51 минуту. Полный билет туда-обратно стоит от 1225 рублей, в начале 2026 года тариф изменится.

Купить билет можно в мобильных приложениях «РЖД пассажирам» и «ПроТранспорт», в пригородных кассах (Пермь-2, Пермь-1, Молодежная, Левшино) или прямо в вагоне у проводника.

Стоимость билетов на «Горнолыжный экспресс», сезон 2025-2026:

для взрослых — 613 рублей в одну сторону, 1225 рублей туда-обратно в один день (с января 2025 года — 656 и 1312 рублей); для студентов, школьников Пермского края — 431 рубль туда, 862 рубля туда-обратно (с января 2026-го — 445 и 890 рублей). Потребуется справка-подтверждение; для детей до семи лет — бесплатно.

Бонус — снаряжение в чехлах перевозится бесплатно.

Билеты на автобус приобретаются отдельно, туда-обратно проезд обойдется в 460 рублей.

На автобусе Gubaha Bus

Официальный трансфер, который также выезжает из Перми и едет прямо до курорта. Курсирует ежедневно; выезд из Перми — в 6:10, выезд из «Губахи — в 18:00.

Стоимость билетов на Gubaha Bus:

взрослый — 1000 рублей в одну сторону, 1500 рублей туда-обратно в один день, 2000 рублей туда-обратно в разные дни; детский (до 14 лет), для пенсионеров — 1000 рублей туда-обратно в один день.

Самостоятельно

До «Губахи» можно добраться на своей машине или на такси; расстояние от Перми составляет 200 километров. На территории курорта действуют три бесплатные парковки, а также платная парковка с гарантированным свободным местом.

Еще один город, от которого ходят поезда и автобусы до «Губахи», — Нижний Тагил, однако этот путь получится дольше и дороже.

Стоимость ски-пассов и разовых подъемов

Обратите внимание: цены, указанные ниже, актуальны до 28 декабря 2025 года. С января на курорте установят другие тарифы, следите за изменениями на сайте «Губахи»

Стоимость ски-пасс на «Губахе» в выходные и праздничные дни

Стоимость ски-пасс в будние дни

Прокат бесплатный в день рождения, а также для пенсионеров (женщины — от 65 лет, мужчины — от 70 лет). Акции не распространяются на новогодние праздники.

Время работы горнолыжного центра «Губаха» может изменяться в зависимости от продолжительности светового дня. Более подробную информацию о тарифах и расписании работы трасс можно найти на официальном сайте горнолыжного курорта.

Проживание и мероприятия

Размещение

На территории курорта расположены два хостела, Alen и Daniel, и 15 гостевых коттеджей. Хостелы рассчитаны на 2-8 человек, коттеджи — на 4-8.

от 1850 рублей стартуют цены на проживание в местных хостелах

Стоимость ночи в коттедже — от 15 тысяч рублей за человека.

Развлечения

Большинство гостей едут в «Губаху» ради горных лыж и сноубординга. Но даже те, кто их не освоил, могут хорошо провести время на курорте. Днем можно гулять и наслаждаться живописными видами, кататься на снегоходах и гулять с местными хаски, а вечером ходить в баню или на живые выступления музыкантов в баре «Полярная станция». Для детей работает детская комната.

Также, если свериться с расписанием, можно застать одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в «Губахе», например:

лыжные гонки Gubaha Ski для всех желающих, состоятся в марте 2026 года; фестиваль закрытия зимнего сезона Gubaha Beach Ice Weekend, проходит весной; диджей-сеты от представителей уральского фестиваля электронной музыки «Пенное Фест», проводятся в рамках конкретных событий на «Губахе» (например, на открытии зимнего сезона или лыжных гонках); трейлраннинг «Беги за сердцем» (ранее — «Сердце Пармы Trail»), проводится летом, в 2026 году состоится 25-27 июля.

Правила безопасности на горнолыжном курорте

Чтобы приятно провести время на курорте, стоит соблюдать несколько правил, установленных международной федерацией лыжного спорта (FIS):

Уважайте окружающих. Следите, чтобы ваше катание не подвергало риску ни вас, ни других людей на трассе. Контролируйте скорость и поведение на трассе. Обращайте внимание на количество человек рядом с вами, погоду, состояние снега и общее состояние территории. Внимательно выбирайте направление. Если горнолыжник или сноубордист находится выше по отношению к другим участникам спуска, он должен просчитать свою траекторию движения и построить ее так, чтобы не создать опасную ситуацию. Обгоняйте только на достаточном для маневра расстоянии от другого лыжника/сноубордиста. Перед тем, как остановиться или перейти на другую трассу, посмотрите вверх и вниз, чтобы удостовериться, что вы не навредите другому лыжнику. Избегайте остановок на узких участках или участках с плохой видимостью. Если вы упали, постарайтесь уйти с трассы как можно скорее. Если вы вынуждены подниматься или спускаться по зоне трассы пешком, держитесь вне спуска и следите за ситуацией на трассе. Строго соблюдайте указания оповещательных знаков. Будьте готовы оказать необходимую помощь человеку, с которым приключился несчастный случай на трассе, и впоследствии предоставить свои личные данные полиции.