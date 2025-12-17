РСТ: турпоток по России в 2025 году может достигнуть рекордного показателя

Туристический поток по России по итогам 2025 года может достигнуть показателя в 97 млн поездок, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции.

"Общий рост числа бронирований поездок по России за год составляет 5,84%. При этом рост количества забронированных номероночей в забронированных гостиницах по стране составляет 3,69%. При этом в абсолютном выражении мы идем на очередной рекорд. Из года в год отрасль показывает регулярный рост. Мы в этом году стремимся достичь 97 млн поездок. <…> Сейчас уже видно, что мы максимально приближаемся к этим показателям", - сказал он.

Эксперт отметил, что самыми популярными туристическими направлениями в России в 2025 году стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Крым. При этом Краснодарский край в 2024 году занимал первое место, а Крым в 2025 году поднялся на две позиции вверх за счет перераспределения турпотока из Краснодарского края.

По его словам, на три направления-лидера в 2025 году пришлось чуть больше половины всех бронирований по стране. Больше всего за год вырос турпоток в Крым - на 34,97%, в Амурскую область - на 29%, в Республику Мордовия - на 23,7%, в Оренбургскую область и Забайкальский край - более чем на 19%.