Гостиницы и пляжи станут более доступными для инвалидов

Все объекты туриндустрии, а также пляжи будут обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к ним и их услугам. Закон об этом прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Принятый документ не только повысит качество и уровень равных возможностей для людей с инвалидностью, но и станет стимулом для развития всей туристической отрасли страны, прокомментировал соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

"Мы создадим единые стандарты доступности, а в перспективе - сформируем культуру инклюзии, подкрепленную уважением и соблюдением прав каждого гражданина", - отметил парламентарий.

Во-первых, будут официально закреплены минимальные требования - такие как установка оборудования и носителей информации, обеспечивающих самостоятельное перемещение людей с ограниченными возможностями. Документ обязывает создавать условия для их безопасного доступа на объекты размещения (кроме гостевых домов), горнолыжные трассы, пляжи.

Также закреплены меры по защите прав туристов с инвалидностью, обеспечению их безопасности и возможности получения экстренной помощи. Устанавливаются полномочия контрольных органов в регионах по наблюдению за выполнением требований доступности объектов туристической инфраструктуры.

"Более 40 миллионов человек в нашей стране - маломобильные: это люди с инвалидностью, семьи с детьми в колясках, пожилые люди. Отдельно отмечу наших защитников, получивших инвалидность во время специальной военной операции", - добавил Киселев. Документ также касается тех граждан, которые используют для передвижения собак-проводников.

До этого в законе "Об основах туристской деятельности в РФ" не было указаний о том, что туристические объекты должны быть доступны для людей с инвалидностью. "Но возможность путешествовать по России должна быть у всех граждан. В том числе у семей, где воспитываются дети с инвалидностью, и у вернувшихся из зоны специальной военной операции ветеранов боевых действий с инвалидностью", - отметила еще один соавтор законопроекта, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Документ был подготовлен после обсуждения с экспертным сообществом, сообщила другой соавтор, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Она напомнила, что большинство туристских объектов уже строятся в соответствии с современными требованиями, в том числе с точки зрения их доступности для инвалидов.

"И все же у нас еще много туристских объектов, особенно в "старом фонде" средств размещения, где порой даже дверные проемы не позволяют проехать человеку в инвалидной коляске, не приспособленных к принятию маломобилтуристовьных ", - констатировала депутат.

Теперь, по ее словам, на федеральном уровне установят единые требования в данной сфере.