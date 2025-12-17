Республика Алтай получила награду финала программы «Открой твою Россию»

Республика Алтай получила награду финала федеральной образовательной программы по развитию въездного туризма «Открой твою Россию». Церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия» в Москве. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Минэкономразвития, Россотрудничества, Фонда ЦСР и отраслевых лидеров и направлена на укрепление инвестиционного и экспортного потенциала регионов.Республика вошла в число финалистов, а ее турпродукт прошел строгий отбор. Награду председателю правительства Республики Алтай Александру Прокопьеву вручил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Председатель правительства отметил, что победа в программе подтверждает правильный вектор развития региона, который ставит амбициозные цели: модернизация въездного туризма и доведение доли иностранных гостей до 5% к 2030 году. Для этого развивается инфраструктура, включая международный аэропорт, создаются всесезонные кластеры и повышается уровень сервиса.

Финалисты программы получат комплексную поддержку для продвижения своих турпродуктов в 2026 году. Как сообщила первый замминистра экономического развития РА Ольга Филипенкова, в регионе уже стартовала медиакампания по продвижению зимнего отдыха для развития круглогодичного туризма, соответствующего высоким требованиям, в том числе иностранных гостей. Этот успех дает Республике Алтай практические возможности для вывода своего уникального предложения на международный уровень.