Туристы недоумевают, как «Победе» удалось увеличить багажные полки
Пассажиры «Победы» пытаются найти логическое объяснение тому, как бюджетному перевозчику удалось уместить на своих багажных полках в самолетах чемоданы размером 55х40х25. С этого понедельника их можно провозить как дополнительную расширенную ручную кладь платно.
Клиенты компании припоминают теорию, которая долгое время использовалась для обоснования размеров бесплатной ручной клади 36х30х27. Эти габариты якобы получились после того, как все полки в Boeing 737 были поделены в равной пропорции между максимально возможным количеством людей исходя из количества кресел.
«И тут вспоминаются суды по поводу ручной клади, после которых “Победа” тоже использовала эти комментарии», – пишут клиенты в соцсетях перевозчика.
Лоукостер объяснял, что размеры введены для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. На текущий момент им разрешают брать на борт и ту кладь, что была всегда, и вдобавок оплаченный чемодан.
Справедливости ради лоукостер, анонсируя новую услугу, предупреждал, что количество чемоданов cabin size, которые могут оказаться в салоне, ограничено на каждом рейсе. Все 189 человек закатить свою ручную кладь не смогут. Значит все-таки вновь всё просчитано. В первые дни никто из пассажиров на то, что их предоплаченный чемодан не вошел в салон, пока что не жаловался.
