Новые отели и круглогодичные бассейны: Бурятия меняет внутренний туризм

Туристическая отрасль Бурятии в 2025 году сделала ставку на круглогодичный отдых и поддержку предпринимателей: открыты новые кемпинги, модульные отели и бассейны, работающие вне сезона. Благодаря грантам бизнес приобрёл туристическое оборудование, приносящее дополнительный доход, а такие объекты, как бесплатные водные площадки, повышают привлекательность региона для внутренних туристов.

