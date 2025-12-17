Заповедный порядок: в Тамбовской области введут новые правила экотуризма

В Тамбовской области с 1 сентября 2026 года начнёт действовать новый регламент для туризма на особо охраняемых природных территориях. Документ вводит строгие ограничения для туристов и операторов, включая временное закрытие маршрутов для защиты экосистем. Главная цель правил — обеспечить безопасность людей и сохранить хрупкую природу региона.

