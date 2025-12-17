В новый семейный курорт во Владивостоке вложат семь миллиардов рублей

В Приморском крае начнётся строительство крупного семейного курорта «Солнечный». Он появится в районе бухты Лазурная (Шамора) на базе законсервированной спортивной базы, сообщили на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания региона. Об этом пишет PrimaMedia.

© Соцсети

Общая стоимость проекта оценивается в 6,9 млрд рублей. Финансирование будет смешанным.

Федеральный бюджет: четыре миллиарда рублей (в рамках программы «Дальневосточная концессия»).

Краевой бюджет на 2026 год: выделено 1,5 миллиарда рублей, из которых 997 млн — федеральные средства, а 513,8 млн — софинансирование края.

Комплекс займёт территорию площадью 14 га, расположенную в 100 метрах от моря между бухтами Лазурная и Десантная. Планируется строительство гостиницы и апарт-отелей общей вместимостью до 600 человек, современной спортивной инфраструктуры (бассейны, залы, уличные площадки), благоустроенных зон отдыха и амфитеатра. Проект создаст около 280 новых рабочих мест.

Спортивная база «Солнечная» была построена в 1988 году для подготовки спортсменов к Олимпиаде в Сеуле, позже использовалась как детский лагерь. С 2014 года объект законсервирован. Ранее предпринимались попытки реконструкции под спортивные цели через государственно-частное партнёрство, но теперь власти решили перепрофилировать территорию в современный центр семейного отдыха.

Новый курорт станет частью программы модернизации старых инфраструктурных объектов Дальнего Востока, что позволяет эффективно использовать уже существующие коммуникации и вписанный в ландшафт комплекс.