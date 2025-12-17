В Петербурге запускают зимние круизы по Неве

Хотя навигация на Неве официально завершилась еще 30 ноября, у петербуржцев и гостей города появилась возможность совершить комфортабельную прогулку по главной водной артерии города в зимнее время. Причем путешествие состоится, даже если на поверхности реки появится лед.

Запуск зимних речных круизов назначен на ближайшую пятницу, 19 декабря. Предполагается, что прогулки по Неве в зимнее время продолжатся до конца новогодних каникул. Техническую часть проекта обеспечит трехпалубный теплоход-ресторан "Шустрый бобер" вместимостью 65 пассажиров. Судно имеет ледовый класс Ice 1, означающий способность преодолевать лед толщиной до 10 сантиметров. Этого вполне достаточно для работы в первой трети петербургской зимы, пока Нева полностью не покроется льдом.

Отправление будет происходить от городской пристани на Мытнинской набережной, рядом с Петропавловской крепостью. Каждый день планируется совершать пять рейсов продолжительностью 1 час 45 минут, первый будет начинаться в полдень, а финальный - в 20 часов.

Тем, кто взойдет на борт днем, предложат закуски под легкую музыку и специальную новогоднюю экскурсию. А у пассажиров вечерних рейсов будет возможность оценить подсветку городских достопримечательностей и новогоднюю иллюминацию Петербурга, поужинав под звуки джаза. Маршрут пройдет вдоль набережных и мостов с классическими видами Петербурга. Но и новая архитектура Петербурга, например "Лахта Центр", также окажется в поле зрения участников поездки и в объективах их телефонов.