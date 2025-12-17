Москва в 2025 году осталась лидером по достопримечательностям в рейтинге GPCI

Москва сохранила лидирующие позиции по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Так, российская столица опередила Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а также вошла в первую тройку городов по количеству проводимых культурных мероприятий. Кроме того, в 2025 году Москва заняла первую строчку по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди городов с низким уровнем цен, уступив лишь Каиру и Джакарте.

Наряду с этим Москва расположилась на втором месте по числу зеленых зон в городе, уступив Лондон.

Индекс самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) ежегодно публикуется японским фондом Mori Memorial Foundation и измеряет «магнетизм» городов по шести критериям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность.

В 2025 году в рейтинге соревновались 48 крупнейших городов мира, в первую тройку вошли Лондон, Токио и Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что в Москву приехала главная елка страны. Елка приехала из Рузского района, проделав путь в 80 километров. Как рассказали журналисты, люди радостно ее встречали, сигналили и фотографировали.