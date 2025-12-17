С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления услуг для гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других средств размещения. Главная цель изменений — создать единые и прозрачные правила игры для всей отрасли и дать туристам больше гарантий.

Одно из ключевых новшеств — отмена «негарантированного бронирования». Теперь гостиница обязана ждать постояльца в течение полных суток с момента запланированного заезда. Со своей стороны, турист сможет бесплатно отменить бронь, если сообщит об этом до дня заезда, и получит полный возврат денег. Если он отменит бронь позже или не приедет, ему придётся заплатить максимум за одни сутки проживания, пишет ria.ru.

Изменятся и бытовые мелочи. Например, постояльцы смогут попросить у администрации тонометр, но требовать бесплатный кипяток в номере уже не будут вправе. Кроме того, для заселения с января 2026 года будет достаточно водительского удостоверения. Важно, что все легальные отели и другие объекты размещения должны будут состоять в специальном реестре, что повысит защиту туристов при бронировании через онлайн-агрегаторы.

