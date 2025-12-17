Стало известно, какие регионы России лидируют по приросту турпотока

Самый высокий прирост туристического потока в 2025 году показали Севастополь (+84%), Магаданская область (+50,4%) и Крым (+46,6%). Таковы результаты исследования "Сбераналитики", проведенного в рамках итогов 2025 года со Сбером (есть у ТАСС).

Отмечается, что 55,5% внутренних турпоездок пришлось на топ-10 регионов. Чаще всего россияне посещали Москву (14,4% всех поездок), Московскую область (13,7%), Краснодарский край (6,6%), Санкт-Петербург (6,5%), Ленинградскую область (4,3%), Республику Татарстан (2,4%), Свердловскую (2,3%), Владимирскую (1,9%), Ростовскую (1,8%) и Нижегородскую (1,7%) области.

"Самый серьезный прирост туристического потока показали Севастополь (+84%), Магаданская область (+50,4%), Крым (+46,6%), Курганская (+39%) и Свердловская области (+33,2%). Рост популярности крымских курортов частично связан с перераспределением потока из Краснодарского края, где после инцидента с разливом мазута в декабре 2024 года количество поездок снизилось на 10,3%", - указано в исследовании.

Портрет российского туриста

Средний возраст российского туриста, который любит путешествовать по России, - 44 года. При этом заметную долю среди путешествующих (23%) составляют туристы старшего возраста. Они чаще выбирают регионы с богатым культурным наследием и оздоровительными курортами: Ленинградскую (30,4% туристов старше 55 лет), Московскую (30,2%) области, Ставропольский край (28,6%), Калужскую (27,3%), Псковскую (26,5%) и Тверскую области (26%). В среднем поездка по стране длилась 4,7 дня. Дольше всех - у молодежи 20-24 лет (5,4 дня) и людей старше 65 лет (5,3 дня).

Женщин среди внутренних туристов - 52,8%. Их доля наиболее высока в Калининградской области (64,2%), Санкт-Петербурге (60,8%), Краснодарском крае (59,8%), Москве (58,1%) и Ставропольском крае (56,9%). Туристы-мужчины предпочитают посещать регионы Сибири и Дальнего Востока.

По данным "Сбераналитики", выросла доля туристов с высоким уровнем дохода. 21,8% путешественников зарабатывают от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, 14,4% - 100-140 тыс., 16,5% - 140-230 тыс. По сравнению с 2024 годом доля туристов с доходом более 100 тыс. рублей увеличилась на 9,4 процентных пунктов.

Исследование "Сбераналитики" подготовлено с помощью аналитической панели "Туризм" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.