Турэксперт рассказал о перспективах ИИ-агентов в отрасли

Эксперт РСТ, директор по развитию инструментов TravelLine Юрий Костин рассказал о перспективах ИИ-агентов в туристической отрасли.

«Думаю, всё идёт к тому, чтобы со временем через ИИ-агента можно было собрать полный тур с билетами и проживанием, возможно, даже с проживанием в нескольких местах», — заявил специалист в беседе с RG.RU.

По словам эксперта, следующим шагом станет развитие систем, позволяющих добавить экскурсии и другие активности для путешественника.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с НСН рассказал, что полная стоимость турпоездки возвращается при стихийном бедствии или возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью в стране предполагаемого отдыха.