Гостиницы изменят правила бронирования номеров

Российские гостиницы перейдут на новые правила предоставления услуг с 2026 года, в частности, туристы смогут заселиться по водительским правам и без потерь отменить бронь за день до заезда. Об этом 17 декабря рассказал программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

Эксперт отметил, что нормативная база в этой сфере впервые полноценно обновляется с 2020 года.

«Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», — цитирует его РИА Новости.

Гостиницы обяжут ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить онлайн-бронирование до окончания этого срока они не смогут. Если турист откажется от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет вернут оплату в полном размере. Работа всех гостиниц и иных средств размещения туристов будет возможна только, если они состоят в специальном реестре.

Ранее «ГлагоL» сообщил, что туристический налог введут с 1 января 2026 года в Курске. Льготникам платить сбор не придется.