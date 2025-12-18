Четыре российских города введут туристический налог с 2026 года

Четыре российских города: Курск, Нижний Новгород, Тюмень и Самара с 1 января 2026 года введут туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что введение отдельного налога позволит пополнить местные бюджеты и направить вырученные средства на развитие туристической отрасли. При этом каждый регион самостоятельно определит размер налога. В частности, в Нижнем Новгороде он составит два процента, а в Самаре — один процент.

«Нижний Новгород ежегодно принимает миллионы гостей, предлагая им разнообразные возможности. Если приезжающие будут также делать небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры, мы сможем реализовать ещё больше проектов для туристов», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергей Пляскин.

Ранее сообщалось, что Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск и другие крупные города России введут туристический налог в 2026 году.