Научно-популярные туры Башкортостана признаны лучшими в России

Башкортостан не просто заявил о себе на карте научно-популярного туризма - он задал новую высокую планку. Республика умело использует свои богатые природные ресурсы и культурное наследие для популяризации науки. Здесь органично сочетаются посещения передовых научных центров с изучением уникальной природы Башкортостана, его истории и традиций.

Уникальный подход к созданию региональных проектов позволил получить признание на федеральном уровне и занять достойное место среди лучших программ в стране.

Особое внимание уделяется интерактивности и вовлечению участников в научный процесс. Школьники не просто наблюдают, но и сами ставят эксперименты, проводят исследования, участвуют в мастер-классах под руководством опытных ученых и инженеров. Это позволяет им почувствовать себя настоящими исследователями и раскрыть свой научный потенциал.

Только в этом году более 1,5 тысяч школьников Башкирии убедились, что наука может быть захватывающим приключением и можно уже сейчас принимать участие в важных экспериментах в настоящих научных лабораториях.

Всего за год республика запустила девять уникальных маршрутов, каждый из которых раскрывает определенную научную область: от IT-технологий и химии до гуманитарных знаний и биомедицины.

Стартуя в современном Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ), участники отправляются в путешествие по десяткам высокотехнологичных лабораторий, ведущим предприятиям и к уникальным природным феноменам - геопаркам, включенным в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО: "Янган-Тау" и "Торатау".

Особый восторг у юных исследователей вызывает Лаборатория репродуктивной биологии и клонирования растений Уфимского университета науки и технологий (УНиТ), где каждый может примерить на себя роль ученого и самостоятельно провести эксперимент. Это самый наглядный способ оценить возможности современной науки.

- Я сам клонировал растение в пробирке. Теперь биология для меня - не просто учебник, а мир удивительных возможностей, - делится впечатлениями Артем, участник маршрута "Авиценна".

А в старейшем Зоологическом музее республики, где хранится около десяти тысяч экспонатов со всего мира, юных исследователей ждет удивительный мост между эпохами. В рамках экскурсии они узнают не только о развитии органического мира, наблюдая за жизнью рептилий, амфибий и насекомых, но и узнают, как человек влияет на природную экосистему. Переход от современных технологий к истории эволюции, объединяющий биологию, геологию и экологию, делает картину науки цельной и невероятно захватывающей.

Высокий уровень разработанных программ был по достоинству оценен и на федеральном уровне. В начале декабря 2025 года команда Евразийского НОЦ одержала победу в Гранд-финале Проектного акселератора по научно-популярному туризму в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Проект Башкортостана, разработанный учеными Евразийского НОЦ по инициативе главы республики, вошел в число 15 сильнейших. Эксперты отметили глубину научного подхода и оригинальность концепции. Все девять маршрутов успешно прошли экспертизу и включены во Всероссийский реестр, открывая путь для новых поколений исследователей.

Как отмечает руководитель команды, директор Управляющей компании НОЦ РБ Наталия Латыпова, регион обладает огромным потенциалом для привлечения туристов, интересующихся наукой.

- Республика Башкортостан может предложить востребованные знания и опыт, - подчеркивает Наталия Сергеевна. - Уже сегодня наш регион предлагает девять маршрутов, включенных в федеральный перечень. Это результат серьезной командной работы.

Башкортостан твердо намерен стать одним из ведущих центров научно-популярного туризма в России, привлекая не только школьников, но и студентов, молодых ученых и всех, кто интересуется наукой и новыми открытиями. Участником научно-популярного тура может стать любой желающий. Здесь будут рады гостям из любого региона страны. В республике уверены, что наука - это не скучные учебники, а увлекательное путешествие в мир знаний и возможностей.

Здесь гости становятся не пассивными слушателями, а активными участниками процесса познания, исследуя мир вокруг себя через призму экспериментов и мастер-классов.

Эксперименты, разработанные опытными методистами, наглядно демонстрируют научные принципы и законы. Благодаря такому подходу наука становится доступной и понятной для всех возрастов. Даже самые сложные темы раскрываются в простой и увлекательной форме, позволяя каждому почувствовать себя частью большого научного мира. И это не просто развлечение, это инвестиция в будущее, способная вдохновить новое поколение ученых и исследователей.

Победа в Гранд-финале стала стартом для нового амбициозного проекта - первого в России межрегионального научного маршрута Нижний Новгород - Уфа - Новосибирск.

Благодаря поддержке Правительства Республики и активной работе научных институтов научно-популярный туризм в Башкортостане продолжает динамично развиваться. Разрабатываются новые маршруты и программы, привлекаются ведущие специалисты, создается необходимая инфраструктура.

Так научно-популярный туризм превращается в мощный драйвер, который становится не только инструментом просвещения, но и одним из ключевых ресурсов, частью системной работы по привлечению и удержанию талантов в регионах, развитию у них критического мышления и формированию научного мировоззрения.

Успешный опыт Башкортостана показывает, что инвестиции в научно-популярный туризм - это инвестиции в будущее региона. Привлечение туристов, интересующихся наукой, способствует развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению уровня образования населения. Важно отметить, это также формирует положительный имидж региона как инновационного центра, привлекательного для жизни и работы.

Научно-популярный туризм способен стать катализатором социально-экономического развития регионов России, повышая конкурентоспособность российской экономики в целом.