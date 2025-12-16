В высоком сезоне на курорте Эльбрус ожидают почти полмиллиона туристов

На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии в высоком зимнем сезоне 2025/26 ожидается порядка 470 тысяч туристов. О росте турпотока и положительной динамике в социально-экономическом развитии КБР сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава региона Казбек Коков.

«Растет туризм. Прошлый год — это 1,8 миллиона туристов, 116 процентов рост к предыдущему году. И сегодня мы видим динамику: за девять месяцев у нас 1,5 миллиона туристов уже республику посетили, с ростом пять процентов аналогичного прошлого периода. <> В высокий сезон мы ожидаем порядка 470 тысяч только в Приэльбрусье», — доложил Коков, говоря о тенденциях роста в туристической отрасли.

Руководитель республики отметил, что в целом в социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарии сохраняется положительная динамика.

«В целом объем валового регионального продукта — 328 миллиардов рублей, объем инвестиций в основной капитал сформировался в 79,3 миллиарда, или с ростом 110%. <> Доход бюджета 2024 года составлял 70,6 миллиарда рублей. Но самое главное, что мы видим здесь, — это рост собственных доходов: 21,1 миллиарда рублей в прошлом году. <> В этом году динамика сохраняется. Мы получили плюсом 2,8 миллиарда рублей только собственных доходов, это рост 119 процентов», — привел цифры глава КБР.

Коков подчеркнул, что рост собственных доходов республики позволяет решать социальные задачи, которые обозначены региональным законодательством.