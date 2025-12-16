Открытие сезона в Красной Поляне откладывается

Сочинские горнолыжные курорты не торопятся открывать сезон. В «Розе Хутор» сегодня официально объявили, что торжественный момент переносится с 19 на 29 декабря. «Декабрь выдался аномально теплым, снега выпало совсем немного, а температурные условия пока не позволяют нам запустить систему искусственного оснежения в полную мощность для обеспечения достаточного снежного покрова», – пояснили на курорте. В ближайшее время исправить ситуацию вряд ли получится: на текущей неделе синоптики прогнозируют температуру до +6…+8 °С днем и почти полное отсутствие осадков. Тем туристам, кто уже приобрел ски-пассы на 18–28 декабря, обещают выслать подробную инструкцию по возврату денег.

На двух других курортах – Красная Поляна и «Газпром Поляна» – дату открытия горнолыжного сезона еще не объявляли. А на многочисленные вопросы туристов, когда это случится, отвечают уклончиво – мол, когда позволит погода. Судя по видео с мест, снег в горах есть и его, кажется, довольно много, но, по словам очевидцев, недостаточно для полноценной работы трасс.

«Слой – всего 13 см, этого недостаточно, нужно 80», – делится комментарием отдыхающий.

В результате некоторые туристы переносят брони на более позднее время (на январь и февраль), другие активно интересуются в чатах курортов, чем можно заняться в отсутствие главного развлечения. Тут выбор довольно широк: батутные центры, аквапарки, ледовые арены, туры на квадроциклах, кинотеатры, горные бани и так далее.

«Я тут с 8 декабря. Но еще дома понял, что каталки не будет. Зато отдыхаем в горах без спешки и суеты», – комментирует один из туристов.

Впрочем, удовольствия слететь с горы на лыжах или доске все это, конечно, не заменит.

