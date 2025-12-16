Руководители Минтранса и Росавиации проинспектировали аэропорт Платов

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров проинспектировали инфраструктуру аэропортового комплекса Платов в Ростове-на-Дону. Ограничения на прием и отправку самолетов были введены там в феврале 2022 года. Минувшей осенью активизировались разговоры, что его вот-вот откроют. Тогда Росавиация многозначительно просила не торопить события. А сегодня отчиталась об итогах рабочей поездки.

© tourdom.ru

В ходе визита осмотрели зоны регистрации и выходы на посадку, пункт пропуска и игровые пространства для детей, пообщались с работниками аэропорта и специальных служб. Пришли к выводу, что все находится в рабочем состоянии.

«Аэровокзал и вся аэродромная инфраструктура в полной мере оснащены техническими средствами, укомплектованы оборудованием и техникой для обслуживания воздушных судов и пассажиров. Сотрудники аэропорта проходят плановое обучение и курсы повышения квалификации», – прокомментировал ситуацию генеральный директор холдинга «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Кроме того, руководитель Росавиации побывал в региональном центре Единой системы организации воздушного движения РФ, уделив внимание организации работы диспетчеров.

Когда планируется открытие аэропорта, пока не сообщается. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выражал надежду, что это произойдет до конца 2025 года. А авиакомпания «Азимут» заявляла о готовности возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.