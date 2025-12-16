Автомаршрут по курорту Архыз стал обладателем премии Men Today Trends/Авто 2025

Перевал Гум-Баши — Пхия, проходящий через территорию горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии, вошел в число победителей ежегодной премии Men Today Trends/Авто 2025. Дорога получила награду в номинации «Автомаршрут года».

© «Это Кавказ»

«Крупнейший мужской глянцевый журнал России Men Today <> признал перевал Гум-Баши — Пхия, который проходит через территорию курорта Архыз, победителем в номинации „Автомаршрут года“», — сообщает пресс-служба министерства туризма и курортов КЧР.

Маршрут имеет протяженность 120 километров и включает в себя горные серпантины, каньоны, памятники культурного наследия, а также виды на Главный Кавказский хребет, добавили в ведомстве.

Men Today Trends/Авто — ежегодная премия, организованная журналом Men Today совместно с научно-техническим изданием TechInsider. На ней отмечаются основные достижения в автомобильной индустрии России. В этом году ее приурочили к трехлетию глобальной перестройки российского авторынка.

Ранее курорт Архыз удостоился приза в номинации «Территория познания» в рамках национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025. Кроме того, особая экономическая зона «Архыз» заняла первое место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ в номинации «Туристско-рекреационные зоны».