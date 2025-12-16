Как появление ИИ-агентов изменит путь гостя в туристической отрасли

С появлением ИИ-агентов в туристической отрасли путь гостя стремительно сократится. Уменьшится как время бронирования, так и количество действий, которые нужно совершать человеку с момента, когда он задумал куда-то поехать или пойти, до момента бронирования, рассказал в интервью "Российской газете" Юрий Костин, эксперт РСТ, директор по развитию инструментов TravelLine.

© Российская Газета

Как ИИ-агенты изменят туриндустрию, сценарий путешествий и их планирования. Действительно ли туры, авиабилеты будут бронироваться через них?

Юрий Костин: Думаю, все идет к тому, чтобы со временем через ИИ-агента можно было собрать полный тур с билетами и проживанием, возможно, даже с проживанием в нескольких местах. Следующим шагом будет развитие систем, которые помогут собрать тур полностью: добавить экскурсии и другие активности, чтобы собрать путешествие целиком. Более того, это уже происходит. Например, в некоторых мобильных приложениях уже есть тревел-ассистент, который помогает бронировать авиа- и ж/д-билеты.

Схема бронирования в скором будущем будет такая: например, человек видит интерфейс браузера-поисковика, вводит туда запрос, куда хочет поехать, в какие рестораны пойти, - и сразу получает бронирования, в каждый сервис отдельно переходить не нужно. То есть общая тенденция - стремительное сокращение пути гостя. Уменьшается время бронирования и количество действий, которые нужно совершать гостю с момента, когда он задумал куда-то поехать или пойти, до момента, когда он все это забронировал.

Как раньше выглядел путь гостя?

Юрий Костин: Гость выбирает онлайн-турагентство, ищет отели, изучает отзывы, соцсети, сайт, цены в онлайн-турагентстве, выбирает отель, затем сравнивает цены в других каналах, изучает акции, общается с отелем, бронирует и оплачивает. В скором будущем путь гостя сократится до "Гость - ИИ - Отель".

Получается, самым важным для отеля становится, чтобы его заметили алгоритмы ИИ, и самым ценным в этом случае становится контент - информация, которую о себе рассказывает отель. Именно по контенту и его качеству ИИ выбирает и предлагает гостю нужный отель.

Как оценить контент на сайте отеля? Во-первых, можно просто спросить любой ИИ про свой отель, узнать, что он про вас думает. Еще мы развиваем ИИ-скоринг, с его помощью можно провести анализ сайта и получить подсказки, какой еще информации не хватает, чтобы быть видимым для искусственного интеллекта.

Самое ценное, что может рассказать про себя отель, - это то, как гость в нем может отдохнуть, что есть хорошего, что есть не очень хорошего, кому этот отель не подойдет, как в отеле и рядом можно провести время. Если этой информации нет, то ИИ может и не включить отель в какой-нибудь важный для него список для выдачи гостю - например, "Топ-10 отелей для отдыха с двумя детьми в Казани". А если есть желание в такой топ попасть, то на сайте эту информацию нужно структурированно подсветить.

Какие сценарии работы с ИИ-агентами будут наиболее востребованы с одной стороны у туристов, с другой стороны у участников рынка?

Юрий Костин: У туриста довольно простая задача: он хочет интересно провести время за тот бюджет, который у него есть. И искусственный интеллект он будет использовать для того, чтобы сократить время на такой поиск, и при этом получить более качественный результат. Потребность участников рынка - продвижение отеля, заметность для гостей, работа с рутиной, сотрудники, которые всегда могут ответить на любой вопрос по бронированиям и проживанию. На пересечении возникает как раз такое программное обеспечение, которое может закрыть потребности обеих сторон.

Как ИИ-агенты уже меняют индустрии, есть ли какие-то примеры на российском рынке?

Юрий Костин: Мы в компании уже внедряем агентность. Но тут важно сказать, что мы действуем аккуратно: дожидаемся готовности технологии, убеждаемся в том, что ИИ именно здесь уместен. Сейчас у нас ИИ для отелей - это работа с репутацией, поиск по базе знаний, анализ контента на сайте. Используем ИИ и для внутренних процессов, чтобы сосредотачиваться на более важных разработках и работе с пользователями ПО.

В следующем году в планах "протаскивать" ИИ уже не только в процесс бронирования, но и в процесс ожидания заезда и проживания, чтобы все вопросы, которые возникают у отельера на этих этапах, можно было решить с помощью такого вот ИИ-помощника в кармане.

Плюса три: первый - в отеле появляется осведомленный сотрудник, который круглосуточно может и сотруднику в отеле, и гостю рассказать, что есть в отеле, как все устроено. Второе - появляется регулярный мониторинг информации, контента об отеле, который можно обогащать понятным образом. И третье - огромная экономия времени сотрудников, которые раньше отвечали каждый день по много раз на вопросы вроде "что у вас по раннему заезду?". Им теперь не надо будет этим заниматься, они могут сделать что-то получше.