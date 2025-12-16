Зимний путеводитель: куда сходить в Нижнем Новгороде

Новогодние праздники — время чудес, встреч с родными и близкими и, конечно, самых разнообразных развлечений. Впереди нас ждут 12 дней зимних каникул: к слову, они будут одними из самых длинных за последние годы. Многие уже распланировали свой досуг — от просмотра любимых фильмов до поездок за город. Сидеть дома в эти дни — просто преступление. Особенно когда вариантов так много. ИА «В городе N» публикует список самых ярких и интересных событий, которые состоятся этой зимой в Нижегородской области.

© vgoroden.ru

Новый год с дедом Морозом и дискотекой (0+)

Где: парк «Швейцария»

Когда: 31 декабря

В первый день зимы в парке «Швейцария» открылся каток. В прошлые годы ледовую арену украшали фигуры Луны и Земли, а в этом — красавица-матрешка. Отправиться кататься на коньках можно в любой день, а вот настоящее зимнее торжество запланировано в парке в новогоднюю ночь. 31 декабря с 23:00 до 02:00 нижегородцев и гостей города ждет праздничная программа с веселой «Новогодней дискотекой» и поздравлениями от настоящих деда Мороза и Снегурочки.

Фестиваль «Новый год на Ярмарке» (0+)

Где: Нижегородская ярмарка

Когда: с 12 декабря по 11 января

Невероятной красоты фестиваль в этом году посвящен русским сказкам. На Ярмарочной площади гостей встречают Морозко и Снегурочка, Емеля со щукой, жители волшебного леса и другие легендарные персонажи. На Ярмарке можно отдохнуть всей семьей и выбрать развлечения на любой вкус: отправиться на каток, посетить базар, фуд-корт и творческие мастер-классы, прокатиться на карусели, согреться у русской печи, а еще сделать праздничные кадры с аниматорами и на фоне новогодних фотозон.Читайте такжеПрямиком в русскую сказку: как выглядит новогодняя локация — 2026 на Нижегородской ярмарке

Рождество в Арзамасе (0+)

Где: Соборная площадь

Когда: 7 января

Крупнейший рождественский фестиваль Нижегородской области развернется в историческом центре Арзамаса — возле нарядной ели на Соборной площади. Гости смогут окунуться в праздничную атмосферу ярмарки, отведать традиционные угощения, согреться крепким и сладким чаем, принять участие в святочных играх, насладиться любимыми мелодиями и песнями в исполнении фольклорно-этнографические коллективов. Кроме того, можно посетить отапливаемые домики, где проведут мастер-классы по созданию рождественских венков и ароматических свечей. По доброй традиции состоятся и выступления хоров и вертепных театров, а также будет работать Рождественская почта.

Фестиваль «Горьковская елка» (0+)

Где: площадь Горького

Когда: с 29 декабря по 7 января

Традиционно в центре Нижнего Новгорода пройдет новогодний фестиваль «Горьковская елка». В красочных деревянных домиках можно будет приобрести сладости, игрушки, украшения, посуду и другие изделия с хохломской росписью от местных мастеров. Фестиваль стоит посетить всей семьей, на площади будут работать фудтраки и проводиться анимационные программы для детей всех возрастов.Читайте такжеОт XIX века до советских времен: как раньше отмечали Новый год в Нижнем Новгороде — фото

Зимний фестиваль «Праздник света» (0+)

Где: Заповедные кварталы

Когда: с 20 декабря по 12 января

В Заповедных кварталах снова запланированы яркие события на все новогодние праздники. В их числе — зимний фестиваль «Праздник света», темой которого в этом году стало «Тепло семейных историй». Программа выдалась особенно насыщенной: прогулки по нарядным улочкам квартала по световому маршруту с аудиогидом, гастрономические программы, рождественская ярмарка в исторической усадьбе начала XX века, волшебные представления вертепного театра, детские елки в старинных интерьерах, а также таинственные святочные гадания. Помимо этого, гостей ждет рождественская программа и в Доме Эвениуса.

Постановка «Тайна старого дома. Часть 2» (6+)

Где: Центр театрального мастерства

Когда: с 21 по 30 декабря, с 3 по 10 января

Премьера нового жанра — сказочный детектив — вновь подарит зрителям ощущения праздника и новогодних чудес. События разворачиваются спустя много лет после случившегося в первой части «Тайны». Теперь в доме игрушечника поселились уже совершенно другие люди — следователь с женой и детьми. Какие приключения их ждут?

Зимний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo (6+)

Где: концертный Пакгауз

Когда: с 7 декабря по 25 января

Завораживающие звуки академических мелодий от молодых и талантливых исполнителей. Цикл концертов фортепианной музыки перенесет в атмосферу зимних вечеров прошлых столетий.

Балет в 2-х действиях «Щелкунчик» (0+)

Где: Нижегородский театр оперы и балета

Когда: 24—28 декабря, 30 и 31 декабря, 2—6 января

Великий балет Петра Ильича Чайковского в хореографии Василия Вайнонена. Самая известная и самая красивая рождественская история, не нуждающаяся в представлении. Зрители вновь вернутся в мир маленькой девочки с отважным и любящим сердцем, которая разрушила чары злого волшебника и спасла прекрасного Принца-Щелкунчика.

Концерт «Новый год на Стрелке»: концерт в 2-х отделениях (12+)

Где: концертный Пакгауз

Когда: 25—27 декабря

Возможность услышать любимые праздничные мелодии не из динамика телевизора во время нарезки салатов, а в живую, в исполнении талантливых музыкантов. Со сцены прозвучат популярные советские песни, саундтреки к известным фильмам, а также арии из классических оперетт и мюзиклов.

Выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика» (6+)

Где: Манеж в кремле

Когда: до 25 января

Экспозиция представлена более чем сотней уникальных произведений выдающегося художника. В их числе картины и эскизы, живописные полотна и графические листы, созданные Виктором Васнецовым в 1880–1910-х годах во время работы над росписями собора Александра Невского в Варшаве, Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, храма Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге и прочих.

Выставка «Пантикапей. Из прошлого в будущее» (0+)

Где: Арсенал

Когда: до 1 марта

Масштабная выставка приурочена к 80-летию Боспорской археологической экспедиции Пушкинского музея. Посетители ознакомятся не только с новейшими открытиями, но и научными гипотезами экспедиции под руководством именитого археолога Владимира Толстикова. Помимо этого, гости выставки смогут увидеть впервые представленные архивные материалы из фондов музея, повествующие об истории исследований на горе Митридат.

Выставка «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (6+)

Где: НГХМ | Искусство XX века на площади Минина и Пожарского, 2/2

Когда: до 29 марта

Выставка представлена экспонатами известного российского коллекционера Валерия Дудакова, который весной этого года передал бесценные экземпляры из личной собственности в дар Нижегородскому художественному музею. Среди 38 подаренных работ — уникальные произведения Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Натальи Гончаровой и других известных живописцев.

Выставка «Волшебный мир зимних праздников» (6+)

Где: Усадьба Рукавишниковых

Когда: до 19 января

Зимняя выставка, уже ставшая традиционной, проходит в исторической усадьбе уже в седьмой раз. Гости смогут в множестве экспонатов раскрыть для себя историю новогодних и рождественских традиций в России от Петра I до советского периода. В этом году экспозицию обновили и расширили, посетители своими глазами смогут увидеть более 350 старинных предметов.

Мультимедийная выставка TUNDRA (6+)

Где: пространство ЦЕХ

Когда: с 19 декабря по 1 февраля

Персональная мультимедийная выставка от коллектива TUNDRA состоит из четырех инсталляций. Работы, которые уже оценили на международных фестивалях и в известных музеях, встретятся с новыми инсталляциями, которые были созданы специально под особенности архитектуры ЦЕХа.

Выставка «Герои и будни: советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+)

Где: выставочный Пакгауз

Когда: с 20 декабря по 22 февраля

Выставка представит зрителям произведения 1920–1970-х годов из фондов Нижегородского художественного музея. В работах творцов отражены как события огромной страны в целом, так и родной нижегородской земли в частности.

Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (16+)

Где: Арсенал

Когда: с 25 декабря по 29 марта

Экспозиция позволяет проследить связь мотивов в искусстве XVII–XVIII столетий и современности. Познать образы барокко можно с произведениями, апеллирующими к пяти чувствам человека — зрению, вкусу, слуху, осязанию и обонянию. Гости выставки смогут стать свидетелями своеобразного диалога между эпохами. В одном пространстве откроется таинство наследия величайших мастеров прошлого — Рембрандта, Яна ван Бейлерта, Антониса ван Дейка, Джузеппе Галли Бибиены, Стефано делла Беллы, в другом — современные творения российских художников, которые вдохновлялись эстетикой стиля барокко.

А еще АНО «Центр 800» разработал бесплатный путеводитель по Нижнему Новгороду и области. Он в PDF-формате, который при скачивании не требует доступа к интернету. Внутри — самые разнообразные рекомендации для запоминающегося отдыха, которые не только будут интересны путешественникам, но и откроют много нового для местных жителей: известные достопримечательности и музеи, лучшие отели и рестораны, самые яркие фестивали и мероприятия, а также магазины локальных брендов и места, откуда открываются самые впечатляющие виды на закат. Точно пригодится!