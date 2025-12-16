В Удмуртии планируют запустить новый туристический маршрут

В Удмуртии планируют возобновить туристическую навигацию через Сарапул. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе доклада в Госсовете 16 декабря.

© ИА «Сусанин»

«Благодаря успешной реализации совместного с РЖД проекта, мы уже договорились о создании нового маршрута ретропоезда «Ижевск – Сарапул». Он будет посвящён дореволюционной купеческой культуре старинного города на Каме. Планируем возобновить и туристическую навигацию, ждём в Сарапуле 185 судозаходов, в том числе «Метеоры» из Татарстана и Пермского края», — сказал Бречалов.

Напомним, глава Сарапула изучил опыт использования модульных причалов в Перми. А Соглашение о новом туристическом маршруте Александр Бречалов обсудил с губернатором Пермского края в Москве.