В Удмуртии планируют запустить новый туристический маршрут

Возобновить туристическую навигацию «Метеоров» по Каме планируют в Удмуртии
В Удмуртии планируют возобновить туристическую навигацию через Сарапул. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе доклада в Госсовете 16 декабря.
«Благодаря успешной реализации совместного с РЖД проекта, мы уже договорились о создании нового маршрута ретропоезда «Ижевск – Сарапул». Он будет посвящён дореволюционной купеческой культуре старинного города на Каме. Планируем возобновить и туристическую навигацию, ждём в Сарапуле 185 судозаходов, в том числе «Метеоры» из Татарстана и Пермского края», — сказал Бречалов.
Напомним, глава Сарапула изучил опыт использования модульных причалов в Перми. А Соглашение о новом туристическом маршруте Александр Бречалов обсудил с губернатором Пермского края в Москве.