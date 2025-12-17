Заработал онлайн-путеводитель по каткам Подмосковья

В приложении Добродел заработал удобный сервис, который поможет жителям и гостям Московской области найти каток рядом с домом, узнать расписание сеансов и забронировать место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. «Сервис «Катки Подмосковья» расположен в верхнем меню баннеров на главной странице приложения Добродел. В нем представлена информация о 694 областных катках», — сообщили в ведмостве. Поиск нужной площадки реализован несколькими способами: через фильтры, строку поиска или интерактивную карту. В карточке каждого катка пользователь найдет полную информацию — от точного адреса и часов работы до типа катка и размеров ледового поля. Дополнительно сервис дает возможность сразу проложить маршрут до выбранного места. В ведомстве добавили, также в сервисе есть функция бронирования сеансов на искусственные катки. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно зайти на страницу интересующего катка, кликнуть на кнопку «Забронировать», затем выбрать подходящую дату и время. Забронировать сеанс можно за сутки до его начала либо в течение первых 20 минут после старта.