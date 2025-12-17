Эвакуированный в Пермском крае турист рассказал, что произошло на горе

Антон Кореневский, которого вместе с группой туристов эвакуировали в Пермском крае, рассказал, что произошло с ними на горе.

© ГУ МЧС России по Пермскому краю

«Честно говоря, никто из нас не ожидал, что так всё обернётся. Мы 11 раз были на перевале Дятлова. На гору Ослянка до этого уже дважды поднимались, для нас это был лёгкий маршрут», — цитирует туриста «КП Екатеринбург».

По словам Кореневского, 13 декабря они рассчитывали подняться на гору и к вечеру вернуться на базу, поэтому палатки не брали. Впервые за несколько лет путешествий по горам туристы забыли спутниковый телефон, отметил собеседник издания.

На вершине Ослянки группа пересеклась с шестью другими туристами.

«Во второй группе были четыре парня и две девчонки, всем на вид лет 35—40. Мы поболтали, сделали фото. На вершине ловила связь. Я маме и жене отписался, что мы поднялись. Потом двое ребят из нашей группы уехали раньше, а мы ещё какое-то время побыли наверху», — сообщил Кореневский.

Он отметил, что около 16:00 группа свердловских туристов начала спуск и, как считает Кореневский, совершила главную ошибку: подумали, что вторая группа тоже с их базы, и поехали за ними.

Когда туристы добрались до второй группы, было уже темно, и вернуться обратно через гору было невозможно. Они договорились, что утром вторая группа сопроводит их до базы в объезд горы.

Поскольку в гостевом домике места не было, свердловчане разбили лагерь в 5 км от деревни Большая Ослянка. В какой-то момент они решили поехать не к своей базе, а к другой, на реке Рассольная, чтобы поймать связь и сообщить, что с ними всё в порядке, но оказалось, что река ещё не замёрзла.

Тогда туристы решили придерживаться изначального маршрута. Утром 14 декабря все выдвинулись к заброшенной деревне, где их ждали пермяки. Путь обратно был непростым.

«Когда мы приехали, там было очень много людей, спасателей, добровольцев, волонтёров, медиков, журналистов. Приехали наши друзья, у кого-то жёны. Кого-то из нас уже «похоронили». Думали, что на нас медведь напал», — заключил Кореневский.

Ранее в СУ СК сообщили, что у пропавших в Пермском крае туристов в районе горы Ослянка, по предварительным данным, сломался транспорт и закончилось топливо.