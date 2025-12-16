Чем опасно разное понятие «турпродукта» для выездных и внутренних туров

Профильный комитет Госдумы подготовил ко второму чтению законопроект, меняющий ключевое для туротрасли понятие «турпродукт» – рассмотрение документа назначено на вторник, 16 декабря. Как мы уже сообщали, для внутреннего и въездного туризма предусмотрено одно определение, для выездного – другое. Это может иметь серьезные последствия для налогообложения туроператоров, работающих с внутренними и въездными турами.

Согласно новому закону, для зарубежных поездок ничего не меняется – туром будет считаться комбинация перевозки из России и обратно плюс размещение в стране временного пребывания. А вот для поездок внутри РФ (внутренний и въездной туризм) определение турпродукта другое. В состав должна войти услуга по размещению на территории России и хотя бы одна дополнительная из списка: перевозка любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида или инструктора-проводника.

Туроператорам внутреннего и въездного туризма неясно, как будут трактовать в законе понятие перевозки? От этого зависит, смогут ли они воспользоваться льготой по НДС. В 2023-м компании освободили от уплаты этого налога до 2027 года, но при условии продажи ими турпродукта.

Согласно новому определению, в него снова может включаться перевозка. В законопроекте уточняется – «любым видом транспорта». Однако некоторые туроператоры считают такую формулировку недостаточной. Это связано с тем, что в 2023 году Минфин на основе трактовки Минэкономразвития дал разъяснение, согласно которому перевозкой считается доставка туристов от места проживания к месту оказания услуги. Из этого следует, что туры, например, по Золотому Кольцу турами не считаются, так как к начальной точке туристы, как правило, добираются своим ходом. Такая ситуация характерна для большинства внутренних туров. Следовательно, как опасаются туроператоры, налоговая не разрешит освободить их турпродукт от НДС на том основании, что «услуга перевозки», в понимании Минфина, туда не входит.

Впрочем, основатель юридического агентства «Персона Грата» и вице президент РСТ Георгий Мохов считает такое опасение необоснованным:

«Перевозка – это транспортная услуга по доставке пассажиров, не важно от какого места», но при этом признает – разные толкования действительно возможны: «будем ждать правоприменительную практику».

Марина Левченко, руководитель «Тари Тур», в свою очередь, уверена, что от принятия законопроекта туроператоры только выиграют, во всяком случае, те, кто занимается приемом иностранцев.

«Иностранные компании перевозку оформляют сами, российский же туроператор организует проживание, трансферы, экскурсии и др. Такая деятельность по старому определению не считается турпродуктом. Поэтому въездной туризм не может воспользоваться налоговыми льготами, а вместе с фискальной нагрузкой растет и стоимость туров в Россию, для многих зарубежных гостей она неподъемна».

В версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению, из списка допуслуг, считающихся частью внутреннего или въездного турпродукта, убрали трансфер, аренду транспортного средства, питание, содействие оформлению визовых документов. Тем самым законотворцы вывели из контура применения этого закона гостиницы России и санатории, которые продают питание или трансферы в сочетании с размещением.

Однако новая формулировка приведет к изменению статуса турагентств, предлагающих отдельные услуги из перечня на территории России. Их деятельность подпадет под определение туроператорской, им придется оформлять фингарантии, передавать данные о продаже туров в систему «Электронная путевка». Как следствие, возникнут дополнительные издержки.

Впрочем, законопроект предусматривает отсрочку по внесению данных в ГИС «Электронная путевка» с 1 марта (с момента вступления закона в силу) до 1 сентября 2026 года.

«Потом эту дату могут еще перенести, – предполагает Георгий Мохов. – Но совсем “ЭП” не уберут, потому что передача данных в систему будет подтверждением для льготы по НДС».

Ранее на экспертной сессии Tourdom Camp туроператоры высказывали опасения, что изменение понятия турпродукта приведет к росту цен на туры.