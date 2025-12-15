В Госдуме предлагают изменить принципы взимания туристического налога

В России предлагают изменить принципы взимания туристического налога. Напомним, право взимать его муниципалитеты получили с начала 2025 года. За прошедший год многие опасения, высказанные отельерами накануне его введения, подтвердились. Обнаружились и другие «узкие места».

«Мы видим, что министерство финансов не учло всю специфику отрасли, и отели столкнулись со сложностями с точки зрения администрирования», – заявил сегодня Андрей Прокофьев, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

По его словам, исходя из того, что турист, согласно законодательству, в любое время может отказаться от забронированной гостиницы, нужно начислять налог с учетом времени фактического оказания услуг. Сейчас это игнорируется. Отельеры просят отказаться от минимальной ставки и взимать процент от суммы реально оказанных услуг, а не с предоплаченных. Соответствующие предложения направлены в Минфин.

«Кроме того, мы просим дать четкие разъяснения, как должны начислять налоги при работе средств размещения с контрагентами», – сказал Прокофьев.

Вскрылся еще один нюанс: многие детские лагеря, незагруженные во время школьных каникул, могли бы оказывать услуги по размещению. Но прошедшие классификацию и уже поработавшие в этой сфере вне детского сезона, столкнулись с тем, что им выставили налог за весь год.

«Недопустимо, чтобы из-за этого пострадали организации, оказывающие услуги по детскому отдыху», – подчеркнул депутат.

Напомним, в 2026 году максимальная ставка туристического налога увеличится до 2%.