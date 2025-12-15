Турагентов предостерегли от «хитрого налогового плана»

После известий о налоговой реформе – повышении НДС и уменьшении безэндээсного порога для налогоплательщиков по упрощенке с 60 до 20 млн руб. – внимание бизнеса остановилось на автоматической упрощенной системе налогообложения. Этот режим, как признались собеседники редакции, долгое время был почти никому не интересен. Между тем он обладает преимуществами: ставка 8%, не нужно вести бухучет, сдавать отчетность в налоговую, платить взносы и рассчитывать НДФЛ – налоговая рассчитывает все сама по алгоритмам. К тому же для плательщиков налогов по АУСН оставлен лимит в 60 млн руб. Поэтому и возник большой интерес, в том числе со стороны турбизнеса.

«Это такой хитрый план, – перейдя на АУСН, можно избежать НДС. Но есть нюанс. Закон об автоматической упрощенной системе налогообложения прямо запрещает ее применение агентам», – отмечает основатель компании «Туристическая бухгалтерия» Дарья Барыгина.

По ее словам, алгоритм считает доходом все приходящие средства и нет технической возможности рассчитать конкретное вознаграждение агента, тем более в туризме:

«Поэтому при АУСН с объектом налогообложения “доходы” турагенты будут отдавать государству 8% от оборота, что временами больше фактического вознаграждения».

Между тем система вполне может подойти другим игрокам малого бизнеса. Например, небольшим туроператорам, считает бухгалтер-эксперт Юлия Зубарева.

«УСН 6% плюс НДС 5% получается 11% налоговой нагрузки, а на АУСН все-таки 8%. Но, подчеркну, что решение о выборе оптимальной системы налогообложения должно приниматься исключительно на основе финансовой модели, построенной на реальных показателях деятельности компании», – прокомментировала специалист, добавив, что основная «фишка» этой системы – ее абсолютная прозрачность для государства (поэтому и был в рамках этого режима оставлен неизменным безэндээсный лимит).

Эксперты отмечают: решение о том, на каком налоговом режиме остановиться, принимается индивидуально для каждой компании на основании аудита. Тем же, кто решит переходить на АУСН, нужно помнить: уведомить о своих планах налоговые органы нужно до 31 декабря.

