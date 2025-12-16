Горнолыжный курорт «Манжерок»: трассы, ски-пассы и стоимость отдыха

Рассказываем, как организовать зимний отдых в Республике Алтай.

Алтай славится своими горами, поэтому сюда стоит отправиться зимой, чтобы попробовать горные лыжи или сноуборд. Здесь находится один из крупнейших горнолыжных курортов «Манжерок». Подготовили гид о том, что следует знать при планировании отдыха в этом месте.

О курорте

Всесезонный курорт «Манжерок» расположен в Республике Алтай у подножья горы Малая Саюха неподалёку от Манжерокского озера. Самая высокая точка курорта — 1240 м, отсюда открывается панорамный вид на Алтайские горы.

В 2010 году тут была запущена первая канатная дорога и открыты три гостиничных комплекса. С тех пор курорт сильно разросся: десятки трасс, несколько подъёмников, сноупарки, зоны для прогулок и снегоходов, спортивные площадки, каток и даже свой этнодвор.

На территории курорта есть всё необходимое для полноценного отдыха. После дня катания можно расслабиться в SPA-комплексе или устроить прогулку по окрестностям, полюбоваться панорамными видами на горы, посетить озёра и горные реки, расположенные рядом. Детям тут тоже не будет скучно: для них работает комплекс «Лес чудес».

В феврале 2023 года на курорте «Манжерок» прошёл этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту. Тогда же был проведён «Кубок курорта Манжерок», где между собой соревновались 122 спортсмена из разных стран: Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.

Александр Смелов, сноубордист сборной России:

«Манжерок» подойдёт и для новичков, и для профи. Тут ровные и всегда отлично подготовленные трассы: для тех, кто занимается карвингом на лыжах или сноуборде, — отличный вариант. Есть хороший сноупарк, с разнообразием фигур для джиббинга, а также несколько трамплинов. Новичкам будет хорошо кататься на широких зелёных и синих трассах. Курорт подходит для семейного отдыха».

Трассы

«Манжерок» большой и подходит всем. Тут есть трасса для слалома, фан-кросс трасса, а также учебный и детский склоны. Суммарная протяжённость трасс — 50 км, а перепад высот — 860 м, 88% трасс оборудованы защитными сетями.

Для катания представлено более 40 трасс с интересными названиями: «Чуя», «Медовая», «Спортивная», «Весёлая», «Тайга», «Смородина», «Марал», «Транзит», «Бабочка» и другие. Уровни сложности у них разные, зелёные и синие подойдут для начинающих, а красные и чёрные — для профессионалов. Протяжённость самой длинной трассы — 5500 м.

Ски-пасс

Купить ски-пасс можно онлайн или в кассах прямо на курорте. В «Манжероке» существует несколько тарифов. Рассмотрим каждый из них.

Цены актуальны на момент выхода материала.

Льготы

Ски-пасс за 100 рублей. Такой тариф доступен для инвалидов I группы, детей-инвалидов с сопровождающим, гостей старше 70 лет.

Взрослый ски-пасс за 2000 рублей. Совершить покупку по такой стоимости могут пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды II и III групп.

Взрослый ски-пасс за 2100 рублей. Такая цена доступна для местных жителей (прописка в Республике Алтай) и студентов.

Для получения льготы необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготный статус.

Где жить?

На территории курорта есть трёх- и пятизвёздочные отели, а также комплекс шале. Цены здесь выше среднего: за двухместный номер придётся отдать не менее 30 000 в сутки. Бронь шале на сутки обойдётся примерно в 455 000 рублей.

Можно остановиться и за пределами курорта, такой вариант выйдет дешевле. Номер в отеле обойдётся в 4000-15 000 рублей. Есть и вариант хостела: за сутки тут просят 1500-2000 рублей.

Как добраться?

Из Москвы до Горно-Алтайска летают регулярные прямые рейсы. Стоимость билета туда-обратно в середине января составит примерно 23 000 рублей.

Дальше до курорта нужно ехать около 30 минут на автобусе, билет в одну сторону стоит около 500 рублей. Альтернативный вариант – такси, оно обойдётся примерно в 800 рублей.

Сколько стоит отдых?

Мы рассчитали стоимость поездки на одного человека в середине января. В новогодние праздники сумма будет значительно отличаться.

Дорога до курорта туда-обратно – ~24 000 рублей

Ски-пасс на семь дней дневного катания (два ски-пасса на три дня + один на один день) – ~18 800 рублей

Проживание – ~42 000 рублей

Итого: ~84 800 рублей

Зимняя сказка на Алтае может стать реальностью уже этой зимой. Если вы давно мечтали об активном отдыхе, лыжах и сноуборде – самое время пробовать.