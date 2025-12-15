Названы любимые места иностранцев в России

Россия перестала быть «страной двух столиц» для иностранных туристов — они стали осваивать почти всю ее территорию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин отметил, что, если до пандемии около 90 процентов зарубежных гостей ограничивались посещением Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Он также назвал любимые места иностранцев в России.

Так, в список популярных направлений для путешествий вошли Дальний Восток, Байкал, Казань и Мурманск. Кроме того, растет востребованность комбинированных туров — когда за одну поездку туристы посещают несколько городов.

По словам Мусихина, гостям из Турции интересны маршруты по Русскому Северу, из Аргентины поступил запрос на тур по Транссибирской магистрали, а японские туристы активно открывали для себя Екатеринбург.

«Подобные запросы, которые раньше казались экзотикой, теперь становятся реальностью», — добавил гендиректор «Интуриста».

Ранее популярный турецкий блогер Юсуфджан Каракоч снял серию ярких видео о Пермском крае и вызвал бурную реакцию в соцсетях. Его ролики были посвящены красотам Урала — видам с горы Ветлан, путешествиям по Усьве и Вишере, а также Усвинским столбам.