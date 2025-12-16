Горнолыжные курорты Сочи отложили открытие сезона

Все три расположенные в окрестностях поселка Красная Поляна сочинских горнолыжных курорта объявили о перенесении открытия зимнего сезона из-за теплой погоды.

© Российская Газета

При этом пока только курорт "Роза Хутор" назвал точную дату этого долгожданного для тысяч любителей занятий экстремальными видами отдыха в горах. Здесь сегодня официально объявили, что открытие горнолыжного сезона переносится на 29 декабря.

"Декабрь выдался аномально теплым, снега выпало совсем немного, а температурные условия пока не позволяют нам запустить систему искусственного оснежения в полную мощность для обеспечения достаточного снежного покрова", - объяснили причину задержки в пресс-службе курорта, который, кстати, 3 января 2026 года отпразднует свое 15-летие.

А вот на курорте "Красная Поляна" пока воздерживаются от прогноза.

"Пока снега недостаточно, и открытие сезона зависит от погодных условий, - сообщается в его Telegram-канале. - Мы не можем назвать примерную дату, потому что погода в горах переменчива, и прогноз ежедневно меняется".

И в соцсетях "Газпром Поляны" - третьем сочинском горнолыжном курорте - также не называется точная дата начала зимнего сезона.

"Пока кто-то ждет старта катания, мы объявляем сезон горных прогулок, когда можно никуда не спешить, дышать глубже и ловить свое "вау", - отметили здесь.

По данным властей края, с декабря по март 2026 года Кубань посетят почти 3 миллиона гостей. Из них 1,5 миллиона туристов во время зимнего сезона отдохнут в Сочи. Координировать работу всех служб региона будет оперативный штаб.