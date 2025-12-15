Раскрыта судьба двух пропавших в Пермском крае туристических групп

Две пропавшие в Пермском крае 13 декабря туристические группы найдены. Судьбу путешественников раскрыло агентство ТАСС.

По данным экстренных служб, 6 путешественников, исчезнувших в Прикамье, и 13 человек, пропавших без вести на горе Ослянка, нашлись живыми. На данный момент спасатели доставляют людей на турбазу. Уточняется, что вторая группа, состоящая из пяти мужчин и одной женщины, самостоятельно вышла к спасателям. У них сломался транспорт и закончилось топливо, поэтому туристы организовали привал и ждали спасения.

О пропаже группы из 13 туристов в Пермском крае стало известно 14 декабря. Еще одна группа пропала в Прикамье.