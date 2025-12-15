Отдых на Азовском море: курорты для недорогого отпуска

Курорты Азовского моря ценят за спокойствие, малое количество туристов и невысокую стоимость жилья. Море здесь неглубокое, теплое и с плавным спуском, поэтому сюда часто ездят с детьми. Тем, кто любит места с активной ночной жизнью, здесь будет скучно. Но если вы хотите сбежать от шума, планируете бюджетный отпуск и не готовы лежать на пляже в толпе, стоит рассмотреть тихий отдых на Азовском море. «Лента.ру» рассказывает про популярные курорты Азовского моря: как до них добраться и чем там заняться, где остановиться, во сколько обойдется проживание в 2026 году и почему жилье там стоит дешевле, чем на курортах Черного моря.

Ейск

Цена проживания: от 2500 рублей в сутки стоит поселиться в гостевом доме или в апартаментах в Ейске Как добраться: на поезде или автобусе Чем заняться: пляжный и лечебный отдых, виндсерфинг

Как добраться

Самолетом и автобусом. Сначала можно добраться до аэропорта в Краснодаре, а затем до курорта на автобусе (время в пути — от трех до шести часов). Поездом. Еще один вариант — поехать напрямую на поезде. Сезонные составы (с июня по август) ездят как из Москвы (от 29 часов в пути), так и из Санкт-Петербурга (39 часов). Также недалеко от города есть узловая железнодорожная станция Староминская, на которой останавливаются поезда из многих крупных городов. Можно доехать до нее, а затем пересесть на электричку до Ейска. Последний отрезок пути займет полтора часа. Автобусом. Из Москвы организованы прямые автобусные рейсы. Билет стоит от 4300 рублей. Время в пути — 16 часов.

Чем заняться

Ейск — главный курортный город Азовского моря. Он находится на Ейской косе, на берегу Таганрогского залива и рядом с Ейским лиманом. В городе много гостиниц, апартаментов и гостевых домов, а также санаториев.

В Ейске разнообразные пляжи — галечные и песчаные. Центральный пляж — самый спокойный, без больших волн, с песком и пологим спуском. На краю города сильные волны и ветер. Благодаря этому можно заниматься активными видами спорта на любой вкус, прежде всего виндсерфингом и кайтсерфингом. На побережье Азовского моря расположены станции серфинга, где можно взять оборудование напрокат.

Город подходит для размеренного и тихого отдыха с семьей. Для детей есть океанариум, дельфинарий, аквапарк и террариум. Можно приехать сюда подлечиться. В Ейске расположен сероводородный источник, неподалеку находится Ханское озеро с целебной грязью, а степной климат в сочетании с морским воздухом хорошо влияет на здоровье.

Голубицкая

Цена проживания: от 1500 до 6000 рублей в сутки за номер Как добраться: сначала до Анапы, а затем на автобусе или такси Чем заняться: пляжный и лечебный отдых

Как добраться

Станица Голубицкая расположена на берегу Темрюкского залива. Это один из самых отдаленных курортов на Азовском море. Железнодорожной станции там нет. С автобусным сообщением тоже не все просто — добираются из других городов до станицы обычно через город Темрюк.

Оптимальный вариант — сначала добраться из Москвы до Анапы. Затем с автовокзала Анапы на автобусе поехать до Темрюка — дорога займет полтора часа, билет обойдется в 220-350 рублей. А уже из Темрюка на автобусе, маршрутке или такси — в станицу Голубицкую.

Вариант проще, но дороже — доехать из Анапы до Голубицкой на такси. Так, поездка от железнодорожного вокзала Анапы до станицы займет около часа и будет стоить от 1500 рублей.

Чем заняться

Голубицкая популярна у туристов. По всей станице много кафе и ресторанов, побережье застроено отелями, базами отдыха и гостевыми домами. Это идеальное место для уютного и размеренного отдыха. Большинство пляжей бесплатные, но там могут попросить деньги за аренду шезлонгов.

Рядом с Центральным пляжем есть грязевое озеро. Целебным считается его верхний слой с черным илом, насыщенный сероводородом.

Другая визитная карточка станицы — долина лотосов, куда возят интересные экскурсии по воде. Лотосы запрещено срывать, но с ними можно сфотографироваться. На экскурсию в долину приезжают со всего Краснодарского края

В станице работает аквапарк, а на берегу есть водные развлечения вроде проката бананов, плюшек, катания на катерах. Также работает крокодиловая ферма.

Приморско-Ахтарск

Цена проживания: от 2500 до 7000 рублей в сутки за номер Как добраться: на автобусе из Краснодара и других крупных городов Чем заняться: пляжный отдых, рыбалка

Как добраться

В городе нет железнодорожной станции. На автовокзал приходят рейсовые автобусы из Краснодара, Геленджика, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Дорога из Краснодара займет 3 часа 20 минут, билет стоит от 930 рублей.

Чем заняться

Приморско-Ахтарск находится на берегу нескольких лиманов, где водятся судак, окунь и тарань. «Город не так популярен, в отличие от соседних курортов, но славится многообразием и количеством рыбы, которое собирает большое количество рыбаков круглый год. Инфраструктура налажена и способствует комфортному отдыху с детьми, но развлечения являются слабой стороной города», — отметила в разговоре с «Лентой.ру» руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова.

Жилье можно найти преимущественно в частном секторе, гостевые дома предлагают номера стоимостью от 2500 за сутки.

Курорт достаточно бюджетный, людей здесь мало, а пляжи мелководные и песчаные

В городе есть заброшенный маяк, который любят посещать и фотографировать туристы. Он в плохом состоянии и подниматься следует осторожно, на свой страх и риск.

Неподалеку также расположены Ахтарские соленые озера с лечебной грязью, природный заказник «Лотос» и дикие пляжи, куда ездят с палатками.

Кучугуры

Цена проживания: от 1500 до 6000 рублей в сутки за номер Как добраться: сначала до Анапы, затем на автобусе с пересадкой в Темрюке Чем заняться: пляжный и лечебный отдых

Как добраться

Из Темрюка в Кучугуры дважды в день ходит автобус номер 107. А до Темрюка можно доехать на автобусе из Анапы. Он едет полтора часа, билет стоит 220-350 рублей.

Чем заняться

Кучугуры — небольшой поселок, растянувшийся по побережью Темрюкского залива. Здесь чистые песчаные пляжи, оборудованные туалетами и раздевалками, но есть и дикие.

«Пляжи особенно пользуются спросом, так как море в районе прогревается быстрее, чем на Черноморском побережье. В Кучугурах спокойно, что является преимуществом курорта, но из активных развлечений можно посетить парк аттракционов "Емеля", картинг, покататься на катамаранах и бананах», — рассказала Ксения Андрианкова.

Кучугуры известны персиковыми садами. Большинство из них находятся при въезде в город — там же фрукты можно купить, стоят они дешево

В поселке на мысе Пеклы находится грязевой вулкан «Плевак». Это 30-метровый кратер, наполненный целебной грязью. Платить за него не нужно, место дикое и расположено в нескольких шагах от побережья: туристы окунаются в грязь и сразу идут смывать ее в морской воде. В 15 минутах езды от поселка есть еще один действующий грязевой вулкан Тиздар.

Выше по побережью от Кучугур, в самой северной точке Таманского полуострова, находится «Таманская Швейцария». Это красивая долина с холмами, оврагами и большим озером. Очень живописное место, которое обязательно стоит посетить. Рядом с ним — хутор Приазовский, где можно зайти в кафе и отдохнуть.

Должанская

Цена проживания: от 2000 до 4000 рублей в сутки за номер Как добраться: на автобусе из Ейска Чем заняться: пляжный и лечебный отдых, кайтсерфинг

Как добраться

От Ейска на автобусе или маршрутке. Автобус идет полтора часа, билет стоит от 190 рублей. До Ейска ходят поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, а также автобус из Краснодара.

Чем заняться

Станица находится неподалеку от Ейска и расположена в основании Долгой косы. С одной стороны у нее Таганрогский залив, с другой — открытое Азовское море. Пляжи есть и там и там, с песком, полным ракушек. Многие находятся рядом с кемпингами и туристическими базами, но пользоваться ими можно бесплатно.

На Долгой косе ветрено, поэтому там занимаются кайтсерфингом и виндсерфингом. Есть прокат оборудования и школа, где обучают детей и взрослых

В станице, через дорогу от побережья, находится Лебединое озеро с лечебной грязью. Зайти в него получится только со стороны моря, так как остальные берега скользкие и заболоченные. На пляже много маленьких ракушек, так что лучше ходить по нему в специальной обуви — аквашузах.

Тамань

Цена проживания: от 2500 до 8000 рублей в сутки за номер Как добраться: на автобусе из Краснодара или Темрюка, на электричке из Анапы Чем заняться: пляжный отдых

Как добраться

Тамань находится около Крымского моста, ближайшая железнодорожная станция — Тамань Пассажирская. Туда ходят электрички из Анапы. Дорога занимает полтора часа, билет стоит 500 рублей.

В Тамани есть автовокзал, куда приходят автобусы из Краснодара, Темрюка, Новороссийска, Армавира. Путь из Краснодара займет четыре-пять часов, билет стоит от 1100 рублей.

Чем заняться

Тамань — станица с населением в 10 тысяч человек, растянувшаяся по всему южному побережью Таманского залива. История этого места насчитывает 2,6 тысячи лет: сначала там стоял древнегреческий город Гермонасса, затем — византийский Таматарха. В самом поселке от древности ничего не осталось, но дальше по побережью можно посетить музей-заповедник «Фанагория» и посмотреть руины античного города.

Считается, что в Тамани самая чистая вода в Азовском море, ведь побережье омывает Керченский пролив.

Это тихий семейный курорт. Из развлечений здесь — этнографический комплекс «Атамань», посвященный жизни казаков, а также виноградники и лермонтовские места — именно в этой станице Печорин из повести Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени» встретился с контрабандистами.

В пяти километрах от Тамани находится Маркитанское озеро с лечебной грязью. Чуть южнее расположена Карабетова сопка с грязевыми вулканами, но там не купаются — море далеко и помыться негде. Грязь обычно забирают с собой для домашних процедур.

Пересыпь

Цена проживания: от 1500 до 7000 рублей в сутки за номер Как добраться: на автобусе из Краснодара и Темрюка Чем заняться: пляжный и лечебный отдых

Как добраться

В поселок ходят автобусы из Краснодара и Темрюка. Дорога из Темрюка занимает полчаса, до него можно за полтора часа доехать на автобусе из Анапы. Автобус из Краснодара идет два-три часа, билет стоит от 860 рублей.

Чем заняться

Поселок находится между Темрюкским заливом и Ахтанизовским лиманом. Это маленький курорт с песчано-ракушечными пляжами, туристов здесь немного. Рядом с Пересыпью расположены станица Голубицкая и Кучугуры.

Вокруг поселка — три грязевых вулкана: Ахтанизовский, Цымбала и Тиздар. Они действующие, и лечебная грязь обновляется там постоянно. Самый популярный — Тиздар, туристы ездят туда ради лечебных ванн с минеральными веществами.

Как и в других лиманах, здесь водится много рыбы — лещи, караси, карпы. Места для рыболовов благоустроены, и туда пускают за символическую плату.

Таганрог

Цена проживания: от 2000 до 8000 рублей в сутки за номер Как добраться: на поезде или автобусе из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону Чем заняться: пляжный и культурный отдых

Как добраться

В Таганрог ходят прямые поезда и автобусы из Москвы и Санкт-Петербурга. Например, автобус из Москвы идет 15-17 часов и стоит от 2700 рублей, поезд — от 18 часов и стоит от 3500 рублей.

Из Ростова-на-Дону до курорта можно добраться на автобусе, маршрутке и электричке.

Чем заняться

Таганрог — большой приморский город в Ростовской области. По атмосфере он отличается от стереотипных курортных городов юга: путешественники называют Таганрог интеллигентным, сохранившим дореволюционную атмосферу.

Здесь больше культурных развлечений, чем на курортах из списка выше, и добраться сюда проще. Пляжи как песчаные, так и галечные, с инфраструктурой вроде раздевалок и туалетов. На многих есть прокат сапов, кайт- и виндсерфинга, можно покататься на паруснике.

Важно учитывать, что Таганрог — промышленный город

Азовское море само по себе мутное, а в районе Таганрога еще и существенно проигрывает по чистоте прочим курортам побережья. Но город стоит посетить на пару дней, погулять по историческому центру — там есть и дворцы, и архитектурные находки. Кроме того, здесь родился писатель Антон Павлович Чехов, поэтому многие места связаны с его именем.

Достоинства Азовского моря

Теплое море

Азовское море — самое мелкое в мире: его средняя глубина быстро прогревается и остается теплым на протяжении сезона отпусков. Он начинается с середины мая и длится четыре-пять месяцев.

В июле вода прогревается до +32 градусов, средняя температура воздуха — примерно +25 градусов.

Пляжи Азовского моря преимущественно песчаные, с мелкими ракушками. Иногда встречается галька

Море находится на территории сразу нескольких регионов — Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Наиболее популярны места в Краснодарском крае, именно там царят южный колорит и курортная атмосфера. Кроме того, оттуда можно на день съездить на Черное море.

Спокойно и мало туристов

Пляжный отдых на Азовском море — тихий и без суеты. Большинство курортов расположены в отдаленных поселках и станицах.

«Особенность Азовского побережья — большинство отелей там находятся на первой линии или в непосредственной близости от пляжей, что существенно упрощает родителям отдых с детьми. Почти все азовские пляжи — с широкой пляжной полосой, так что отдыхающим на лежаках хватает места. Премиальных отелей здесь пока нет, основной туристический фонд побережья составляют отели уровня три-четыре звезды, гостевые дома и кемпинги», — рассказала «Ленте.ру» организатор фестиваля Azov Sports Fest Юлия Калинина.

Дешевое жилье

Отдохнуть на Азовском море можно дешевле, чем на Черном. Комнаты в гостевых домах сдают за 2000-3000 рублей в сутки. Есть предложения как дешевле, так и дороже, в зависимости от размещения.

Вдвоем за неделю можно потратить на жилье 14–20 тысяч рублей. Для сравнения, в Сочи эта сумма составляет 40–70 тысяч

Инфраструктура в таких местах менее развита по сравнению с Черным морем, отметила Ксения Андрианкова. «Однако многие туристы отдают предпочтение побережью Азовского моря из-за более низкой стоимости: цены на проживание, еду и развлечения там значительно ниже», — добавила она.

Недостатки Азовского моря

Мутная вода и много водорослей

Из-за небольшой глубины море постоянно цветет, отчего приобретает неприятный цвет и запах, рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления (ГУУ) Вадим Жуков.

«Берега Азовского моря степные, поэтому часто гуляют сильные ветры, вызывающие штормы на море. В результате вода постоянно мутная из-за взвеси ила и песка. Туристов, мечтающих о лазурных волнах, такая экзотика не вдохновляет», — подчеркнул он.

Обслуживание и инфраструктура

Тем, кто привык к обслуживанию по системе «все включено», стоит отрегулировать ожидания. Недорогой отдых на Азовском море стал таким отчасти и потому, что привычного внимания к гостям здесь нет.

Гостиничная база не впечатляет высоким стандартом обслуживания. Подавляющее большинство средств размещения — это гостевые дома и комнаты в частном секторе. Все сопутствующие развлечения, предприятия общепита несут на себе печать ненавязчивого сервиса. Любителям дорогих египетских отелей здесь точно не понравится Вадим Жуков доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ

Отельная инфраструктура на Азовском море только начинает развиваться. Например, в гостиницах и отелях, как правило, нет бассейнов.

«В большинстве отелей, которые специализируются на детском отдыхе, устанавливаются надувные мобильные бассейны, однако стационарных бассейнов на территории отелей на побережье немного из-за короткого сезона работы. Все-таки азовский отдых — действительно морской», — добавила Юлия Калинина.

Отбойные течения

На песчаных отмелях Азовского моря много мест, где возникают отбойные течения. Их также называют тягуном — за то, что они утягивают человека от берега. Отбойные течения возникают там, где на пологом дне есть глубокая выемка: они словно река, текущая в другом направлении.

Такие течения опасны тем, что человек пытается плыть к берегу против них и быстро выбивается из сил. Попав в отбойное течение, нужно двигаться в сторону, чтобы сначала выбраться из тягуна в обычную воду и уже по ней добраться до суши

Обычно места с отбойным течением обозначают красными флагами и специальными табличками. Но их можно узнать самому по таким признакам:

перпендикулярно берегу заметна полоса воды, которая пенится и бурлит; видна полоса воды сильно темнее или светлее, чем остальная поверхность; пену, мусор и водоросли от берега уносит очень быстро; когда море сильно волнуется, на линии прибоя есть метровые участки без волн; дно гораздо чище, чем на остальных участках.

Медузы

Азовское море отличается и количеством медуз. Летом их действительно много: иногда они так заполняют побережье, что сложно зайти в воду. Чаще всего встречаются:

Аурелия — маленького размера, полупрозрачная и похожая на блюдце. Не опасна для человека. Корнерот — большая медуза с щупальцами и белым или желтым оттенком купола. Вырабатывает яд, который оставляет ожоги на коже. Встреча с такой медузой не опасна для здоровья, но может испортить отдых.

Транспортная доступность

До большинства поселков и станиц нужно добираться на автобусе или маршрутке — они находятся достаточно отдаленно и железных дорог там нет.