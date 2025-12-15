Когда в Краснодарском крае можно ожидать полноценный курортный сезон

Можно надеяться, что в следующем году в Краснодарском крае будет полноценный курортный сезон, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в беседе с радио Sputnik 15 декабря.

По словам специалиста, это зависит от нескольких факторов, так как проблема разлива мазута еще до конца не решена, и три обломка танкеров до сих пор притоплены на дне Керченского пролива. По официальным оценкам, там больше трех тысяч тонн мазута. Пукалов подчеркнул, что их утечка может принести серьезный вред экосистемам Черного моря, Крымского полуострова и Темрюкского района Анапы.

Как отметил эколог, перспективы курортного сезона 2026 года зависят от того, как проведут работы по первоначальной герметизации, а потом откачке мазута из имеющихся фрагментов затонувших танкеров. Также из-за сложной штормовой погоды затягиваются планы по установке коффердама.

«У меня большая надежда на то, что за прошедший год мазут значительно изменил свою структуру. В общем-то, можно надеяться, что в Анапе в 2026 году будет полноценный курортный сезон», — заключил Роман Пукалов.

В конце прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Их груз частично вылился в море, что привело к загрязнению десятков километров пляжей. Больше всего пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. На данный момент основные последствия экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов удалось преодолеть.