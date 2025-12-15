Москвичи для зимних путешествий предпочитают Санкт-Петербург

В 2025 году лидерами среди направлений для зимних путешествий из Москвы стали Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Об этом сообщила пресс-служба ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» на основе данных платформы «Инновационная мобильность».

«В 2025 году продажи авиа- и железнодорожных билетов показали существенный рост относительно 2024 года: авиабилетов куплено на треть больше (133%), а по железной дороге предпочли путешествовать почти на четверть (122%) больше пассажиров. В то же время количество любителей путешествовать зимой на автобусе в 2025 году резко снизилось – на 26%. Следует отметить, что начиная с 2023 года стабильно (примерно на четверть в год) растeт количество граждан, предпочитающих путешествовать зимой на поезде. В зимнем туризме лидируют маршруты между двумя столицами: Санкт-Петербург – Москва (27,8% всех продаж в топ-10) и Москва – Санкт-Петербург (26,9%). Заметный рост продемонстрировали направления, связывающие столицу с Нижним Новгородом, Казанью и Воронежем. <...> Самый выросший в 2025 году маршрут именно между Москвой и Казанью (рост более 10%), также в топ-5 роста вошли поездки из Нижнего Новгорода и Воронежа в Москву», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по сравнению с 2024 годом в топ не вошли маршруты в Сибирь (ранее лидировали Иркутск – Москва и обратно): в 2025 году иркутский исторический «130-й квартал» и зимний Байкал сдали позиции.

Кроме того, в 2025 году Москва (116%) по динамике роста количества улетающих на зимний отдых туристов уступает Красноярску (141%), Уфе (124%) и Минеральным Водам (118%).

В пресс-службе добавили, что в автобусных перевозках зимой 2025 года выделились направления с международным уклоном: маршрут Минск – Санкт-Петербург показал рост почти в три раза. Также популярностью пользовались поездки из Москвы в Ростов-на-Дону и зимние спортивные направления, такие как Новокузнецк – Шерегеш – сочетание «автобус плюс горные лыжи». Средняя продолжительность автобусной зимней поездки в 2025 году выросла до 20,2 часа (против 13 часов в 2024 году), а Минск стал лидером по росту отправлений автобусом (плюс 277,6 %).

Согласно исследованию, зимой туристы предпочитают уезжать в начале недели. На первые три дня (с понедельника по среду) приходится более 50% отправлений на всех видах транспорта (авиа – 56,6%, автобус – 55,4%, железная дорога – 49,1%).

При этом традиционно больше женщин выбирают поезда (56,8%), а мужчины чаще летают самолeтами (65,8% всех пассажиров). Доля детей, которые вместе с родителями отправляются в зимнее путешествие по железной дороге, выросла с 2023 года почти в три раза и достигла 21,5%, а на автобусах – сократилась по сравнению с 2024 годом до 1,7%. В свою очередь, средняя продолжительность зимней поездки на автобусе заметно выросла – до 20 часов в 2025 году. Для сравнения, авиапутешествия занимают около 3,7 часа, а железнодорожные – почти 17 часов.