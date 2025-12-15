Калининградская область стала лидером в бизнес-туризме

В Санкт-Петербурге подвели итоги V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в своем телеграм-канале. По словам министра, наш регион занял первое место в категории «MICE-туризм». Этот вид туризма расшифровывается как «Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions». Это область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением корпоративных мероприятий.

«Особое внимание, как мне рассказали, вызывают наши нестандартные локации для проведения различных деловых мероприятий, в том числе отреставрированные замки, кирхи и поместья», — рассказал Андрей Ермак.

Министр также уточнил, что такую премию регион получает впервые.